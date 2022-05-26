Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 11% годовых

Банк России на внеочередном заседании снизил ключевую ставку сразу на 3 п. п. — до 11% годовых. При этом ЦБ допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, сообщает телеканал «Известия». Также отмечается, что годовая инфляция в России снижается быстрее прогнозов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.