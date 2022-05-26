В России пообещали помогать жителям Сюникской области Армении

Россия намерена продолжать оказывать помощь населению Сюникской области в Армении. Об этом заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин на встрече с губернатором региона Робертом Гукасяном и мэром города Капан Геворгом Парсяном в четверг, 26 мая.

Как отметили в пресс-службе посольства РФ, дипломат напомнил о многолетнем российско-армянском сотрудничестве и о важности взаимной поддержки. Копыркин подчеркнул, что Москва не отказывается от своих гуманитарных инициатив в Сюнике, население которого живет в непосредственной близости от зоны конфликта в Нагорном Карабахе.

Кроме того, посол заверил собеседников в том, что Россия готова всячески способствовать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. В том числе, по его словам, правительство РФ приветствует совместную работу Еревана и Баку по межгосударственной границе в мирном режиме.

В свою очередь, Роберт Гукасян выразил благодарность за вклад в борьбу с последствиями кризиса и подчеркнул, что участие российской стороны имеет огромное значение для благополучия области.

Днем ранее свою помощь по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границ предложил Госдепартамент США. Энтони Блинкен напомнил о готовности Вашингтона поддержать переговоры и сотрудничать с иностранными партнерами ради достижения «долгосрочного и всеобъемлющего мира» на Южном Кавказе.

24 мая вице-премьеры Армении и Азербайджана впервые встретились в формате армяно-азербайджанской комиссии по делимитации и безопасности границ. Стороны обсудили организационные и процедурные вопросы совместной деятельности. Отмечается, что вторая встреча пройдет в Москве, третья — в Брюсселе.

Двумя днями ранее стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Евросовета Шарль Мишель договорились в Брюсселе о начале работы армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ.

9 апреля президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьером Армении. Политические лидеры заявили о важности договоренностей о подписании соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном и начале работ по делимитации армяно-азербайджанской границы.

7 апреля Пашинян и Алиев поручили главам МИД республик начать подготовку к мирным переговорам.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.