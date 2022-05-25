США предложили Армении помощь в делимитации границы с Азербайджаном

Вашингтон готов способствовать достижению компромисса между Арменией и Азербайджаном в вопросе определения государственной границы. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

«Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня беседовал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они обсудили положительный импульс к миру на Южном Кавказе. Блинкен предложил помощь Соединенных Штатов в усилиях по делимитации и демаркации границ и призвал к прогрессу в развитии региональных транспортных и коммуникационных связей», — говорится в публикации.

Отмечается, что глава Госдепа напомнил о готовности США поддержать армяно-азербайджанские переговоры и в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ сотрудничать с иностранными партнерами ради достижения «долгосрочного и всеобъемлющего мира» между Баку и Ереваном.

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Ранее во вторник вице-премьеры Армении и Азербайджана впервые встретились в формате армяно-азербайджанской комиссии по делимитации и безопасности границ. Стороны обсудили организационные и процедурные вопросы совместной деятельности. Отмечается, что вторая встреча пройдет в Москве, третья — в Брюсселе.

22 мая стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Евросовета Шарль Мишель договорились в Брюсселе о начале работы армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ. В ходе трехсторонней встречи обсуждались вопросы, связанные с подготовкой к переговорному процессу по нормализации отношений между Баку и Ереваном, гуманитарными проблемами и урегулированием нагорнокарабахского конфликта.

9 апреля президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьером Армении. Политические лидеры заявили о важности договоренностей о подписании соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном и начале работ по делимитации армяно-азербайджанской границы.

7 апреля Пашинян и Алиев поручили главам МИД республик начать подготовку к мирным переговорам.

В ноябре 2020 года при участии России Армения и Азербайджан подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен военнопленными и передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.