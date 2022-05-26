В Турции не ожидают существенного сокращения турпотока из России

Турпоток из РФ в Турцию сократится, однако существенного снижения или полной его остановки ожидать не стоит. Об этом в интервью «‎Известиям»‎ заявил член Совета по внешней и оборонной политике при президенте Турции Исмаил Сафи.

«Мне немного сложно дать вам сейчас точные данные по туризму в цифрах, но могу сказать так: не думаю, что этот показатель в этом году сильно уменьшится. Конечно, вы правы, есть определенные трудности, вызванные конфликтом на Украине. Это, вероятно, немного снизит число туристов, но не слишком сильно — такого, что турпоток полностью прекратится, не будет», — уточнил политик.

По итогам 2021 года в Турции отдохнули порядка 30 млн иностранных туристов, из них 5 млн — россияне.

В конце апреля министр финансов страны Нуреддин Небати заявил, что банки Турции расширяют сеть российской платежной системы «Мир», чтобы привлечь туристов в страну. По его словам, «Мир» принимают уже 15% предприятий Турции, потому «никаких проблем с проведением платежей не будет».

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