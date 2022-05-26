Минобороны сообщило о новых подвигах военных ВС РФ в ходе спецоперации

Минобороны России в четверг, 26 мая, сообщило о новых подвигах российских военных во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В оборонном ведомстве отметили решительность гвардии лейтенанта Юрия Нехожина, который с самого начала спецоперации выполнял задачи по организации бесперебойной связи в интересах гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона. Нехожин в составе дивизиона участвовал в освобождении одного из населенных пунктов от подразделений украинских националистов.

После того, как российские военные вытеснили боевиков с территории пункта, организовали на занимаемых позициях оборону. Националисты в течение недели пытались прорвать позиции российских подразделений, применяя при этом средства постановки помех. Гвардии лейтенант, рассказали в ведомстве, а таких сложных условиях организовал бесперебойную связь в дивизионе, это позволило оперативно координировать силы в обороне.

Между тем, артиллерийский залп со стороны противника повредил антенну на аппаратной машине, которую в короткие сроки смог починить Нехожин. В итоге артиллерийским расчетам были переданы координаты мест расположения артиллерийских и минометных позиций националистов, а населенный пункт остался под контролем российских Вооруженных Сил.

Во время устранения повреждений гвардии лейтенант получил ранение от разорвавшегося рядом минометного снаряда, добавили в МО.

В ведомстве рассказали также о лейтенанте Андрее Федотове, который в составе батальонно-тактической группы российских ВС освобождал один из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. В ходе наступления он лично осуществлял корректировку огня артиллерии и танков по объектам националистов.

При этом Федотов получил пулевое ранение от огня снайпера противника, но, несмотря на это, уничтожил три долговременные огневые точки, огнем из которых полностью простреливались подступы к населенному пункту.

Мужественные и самоотверженные действия лейтенанта Андрея Федотова создали условия для прорыва обороны националистов и вытеснения их с занимаемых позиций, отметили в министерстве обороны РФ.

В ходе выполнения задачи был ранен и старший сержант Виктор Шерстнев. Командуя танком в составе батальонно-тактической группы, он вытеснял украинских националистов с занимаемых позиций и получил осколочные ранения от разорвавшегося минометного снаряда.

Кроме того, его танк, который двигался рядом с ним, был подбит массированным минометным огнем и потерял ход. Шерстнев прикрыл подбитый танк своим, после чего, дав команду экипажу вести ответный огонь по противнику, выдвинулся спасать экипаж подбитой машины. Он эвакуировал из подбитого танка экипаж, который в результате полученных повреждений не мог самостоятельно выбраться и вынес их в безопасное место, уточнили в ведомстве.

В МО РФ заключили, что старший сержант, несмотря на боль от ранения, сумел забраться в танк и ответным огнем уничтожить минометную позицию националистов.

25 мая в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ нанесли удар тремя ракетами «Калибр» по военной инфраструктуре Украины фрегатом из Черного моря.

Кроме того, в этот день стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили в Запорожье производственные цеха завода «Мотор Сич», которые выпускали авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе и беспилотников.

Также в среду МО РФ показало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» по позициям Вооруженных сил Украины. Отмечается, что РСЗО выполняют задачи по уничтожению опорных пунктов и укрепленных районов ВСУ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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