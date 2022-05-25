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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Град» по позициям ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны РФ в среду, 25 мая, показало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что РСЗО выполняют задачи по уничтожению опорных пунктов и укрепленных районов ВСУ. Перезарядку машин РСЗО артиллеристы производят на запасной позиции и после этого выдвигаются для нанесения удара. Разведка позиций ВСУ и координаты целей для стрельбы осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов.

ВС РФ уничтожили цеха завода «Мотор сич». Спецоперация в Донбассе 25 мая
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«Выполняем задачи, поставленные высшим руководством. Выполняем успешно. Проблем нет, личный состав всегда готов. Они знают, за что сражаются, — сражаются за правое дело, за правду. Мы это видели неоднократно в селах, в которые заходили, люди нам очень рады», — рассказал командир реактивного артиллерийского дивизиона Михаил.

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Он пояснил, что местные жители рассказывали о том, что боятся свою армию. Они говорили, что украинские военные их грабили, забирали машины, заставляли молодых людей идти в армию «под ружьем», отметил Михаил.

«Люди живут в страхе. Люди действительно нас ждали и радовались, это многого стоит» — добавил командир дивизиона.

Днем ранее корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал об использовании Вооруженными силами России (ВС РФ) РСЗО «Ураган» в рамках специальной операции. Он пояснил, что с помощью «Ураганов» российские солдаты точечными ударами уничтожают опорные пункты, склады с боеприпасами и бронетехнику ВСУ. Зона поражения составляет порядка 40 га, что сопоставимо с площадью 40 футбольных полей.

20 мая Минобороны рассказало о боевой работе многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 и разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 армейской авиации Западного военного округа. Отмечается, что было выпущено шесть неуправляемых ракет по указанным разведкой координатам противника.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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