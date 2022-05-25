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В Германии нашли ошибку в антироссийских санкциях Запада

Немецкий экономист Грос назвал энергетические санкции против РФ неэффективными
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Фото: Global Look Press/Jan Koller/CTK
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Санкции западных стран в отношении России, которые касаются энергетического сектора, неэффективны. Такое мнение выразил 25 мая немецкий экономист, советник Европарламента Даниэль Грос в интервью германской газете Spiegel.

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«До сих пор они [энергетические санкции] были неэффективными, поскольку работают только в краткосрочной перспективе», — сказал эксперт.

Эксперт пояснил, что в настоящее время мир нуждается в ископаемом топливе. И в то время, как у России есть способы заменить иностранные финансовые инструменты, у западных стран нет альтернатив российском топливу.

«Мир нуждается в ископаемом топливе. Даже объявление эмбарго резко подняло цены на нефть. Мы [в Европе] сейчас переживаем последствия. Тогда как у России будут еще более высокие доходы, чем раньше», — подчеркнул Грос.

Экономист назвал американское эмбарго на российскую нефть и планы ЕС сократить втрое потребление российского газа «символической политикой».

«США сами являются экспортером нефти. Если они в будущем будут потреблять большую часть своей продукции в своей стране, это никак не повлияет на мировой рынок», — заметил он.

Грос также указал на то, что Европа только объявляет о целях, но при этом не имеет четких путей их достижения. При этом Россия обладает, указал собеседник издания, огромными запасами нефти и газа, на которые всегда найдет покупателей в мире.

По его оценке, максимум, чего может добиться Запад, — сокращение нефтегазовых доходов России на 20%.

2 мая глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум предрек, что Германия вряд ли продержится без российского газа ближайшие две зимы.

Накануне главный экономист немецкого банка KfW Фрици Келер-Гейб предупредила о повышении риска рецессии, с которой может столкнуться экономика ФРГ, если откажется от поставок энергоносителей из РФ. По ее мнению, введение эмбарго может привести к дальнейшему росту цен, падению заработной платы и негативной динамике на рынке труда.

Между тем глава министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер 30 апреля заявил, что страна не будет платить за российский газ в рублях даже в отдаленной перспективе. Он добавил, что Германия делает все возможное, чтобы как можно скорее стать независимой от российского газа и России.

До этого, 22 апреля, стало известно, что газовое эмбарго России обойдется Германии в €180 млрд.

На фоне антироссийских санкций, которые были введены из-за проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, 23 марта президент РФ заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

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