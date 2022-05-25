Реклама
Прямой эфир
Мир
Турция призвала Финляндию и Швецию выполнить условия для вступления в НАТО
Экономика
Страны Африки и Ближнего Востока перейдут на торговлю с РФ в нацвалюте
Мир
В МИД РФ отвергли протест Японии из-за патрулирования самолетов России
Мир
Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для россиян
Общество
Певице Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет
Спорт
Булай назначен первым вице-президентом Федерации ММА по Москве
Экономика
В Евросоюзе согласовали общий регламент хранения газа
Мир
Кулеба заявил об отсутствии предварительных условий для переговоров с Россией
Мир
ВСУ разместили тяжелое вооружение в медучреждениях ДНР, ЛНР, Одессы
Мир
Кулеба поделился мечтами Украины о немецких танках
Мир
Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до 30 сентября

Минтруд назвал размер прожиточного минимума после индексации

Глава Минтруда Котяков: прожиточный минимум для работающих россиян после индексации составит 15 172 руб
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прожиточный минимум для трудоспособного населения РФ после индексации составит 15 172 руб. Об этом сказал 35 мая глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Дорогие россияне: на соцподдержку граждан направят почти 550 млрд
Кому государство поможет в первую очередь

После индексации прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 172 рубля, для пенсионеров установят размер в 11 970 рублей, для детей — 13 501 рубль.

«Принятое президентом решение об индексации прожиточного минимума на 10% с 1 июня 2022 года позволит увеличить социальные выплаты более чем для 15 млн россиян», — отметил министр.

Как добавил Котяков, дополнительные заявления для пересчета выплат, связанных с величиной прожиточного минимума, подавать не надо. Начисления сделают автоматическими.

«Те выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму, будут проиндексированы автоматически», — заключил он.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам призвал с 1 июня увеличить на 10% размер пенсий неработающих пенсионеров. Таким образом, средний размер пенсии составит 19 360 рублей.

В ходе заседания президент также объявил о повышении с 1 июня прожиточного минимума на 10%. В среднем по стране прожиточный минимум составит 13 919 рублей. Также проиндексирован на 10% будет МРОТ.

Кроме того, глава государства призвал добиться к концу года снижения бедности в стране. Помимо этого, он заявил о снижении безработицы в России.

Как рассказала «Известиям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, принятые Путиным меры по поддержке населения будут способствовать снижению бедности в стране. Благодаря принятым мерам в России не будет допущено раскручивание инфляции, удастся оказать поддержку неработающим пенсионерам, а повышение МРОТа коснется большого количества трудящихся россиян, отметила политик.

9 мая министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что правительство России представило президенту предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных пособий и МРОТа. Он заявил, что такие меры позволят снизить показатель бедности в стране.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022