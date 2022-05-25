Минтруд назвал размер прожиточного минимума после индексации

Прожиточный минимум для трудоспособного населения РФ после индексации составит 15 172 руб. Об этом сказал 35 мая глава Минтруда РФ Антон Котяков.

После индексации прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 172 рубля, для пенсионеров установят размер в 11 970 рублей, для детей — 13 501 рубль.

«Принятое президентом решение об индексации прожиточного минимума на 10% с 1 июня 2022 года позволит увеличить социальные выплаты более чем для 15 млн россиян», — отметил министр.

Как добавил Котяков, дополнительные заявления для пересчета выплат, связанных с величиной прожиточного минимума, подавать не надо. Начисления сделают автоматическими.

«Те выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму, будут проиндексированы автоматически», — заключил он.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам призвал с 1 июня увеличить на 10% размер пенсий неработающих пенсионеров. Таким образом, средний размер пенсии составит 19 360 рублей.

В ходе заседания президент также объявил о повышении с 1 июня прожиточного минимума на 10%. В среднем по стране прожиточный минимум составит 13 919 рублей. Также проиндексирован на 10% будет МРОТ.

Кроме того, глава государства призвал добиться к концу года снижения бедности в стране. Помимо этого, он заявил о снижении безработицы в России.

Как рассказала «Известиям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, принятые Путиным меры по поддержке населения будут способствовать снижению бедности в стране. Благодаря принятым мерам в России не будет допущено раскручивание инфляции, удастся оказать поддержку неработающим пенсионерам, а повышение МРОТа коснется большого количества трудящихся россиян, отметила политик.

9 мая министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что правительство России представило президенту предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных пособий и МРОТа. Он заявил, что такие меры позволят снизить показатель бедности в стране.