Корреспондент «Известий» показал минометный бой бойцов ДНР и ЛНР с ВСУ

Военный корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал минометный бой бойцов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с вооруженными силами Украины (ВСУ). На видеокадрах видно, как бойцы подносят боеприпасы, заряжают артиллерийское орудие и производят выстрелы.

Во время боя был запущен коптер, который во всех подробностях следит за тем, что происходит на позициях противников, рассказывает Григорьев. В соответствии с данными дрона корректируется огонь.

«Не зря этот конфликт, который происходит сегодня, называют соревнованием артиллерий и коптеров. Не исключено, что точно такую же птицу запустили, она смотрит на нас. И сейчас может последовать ответ. Происходит самая настоящая артиллерийская дуэль», — отметил корреспондент.

Ранее 25 мая военный корреспондент «Известий» Денис Кулага побывал на западной границе города Попасная, где в данный момент союзные войска, а также народная милиция ЛНР движутся напрямую к рубежам ДНР. Он показал, как военная техника бойцов движется по дороге, соединяющей Попасную с Бахмутом.

Накануне корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин рассказал, как бойцы народной милиции ЛНР распространили с помощью артиллерийской установки агитационные листовки в районе Северодонецка. Листовки с призывами сдаться в плен были размещены в специальных снарядах красного цвета. После залпа из артиллерийской установки они оказываются на территории, занятой националистами.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости республик.

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