Страны Африки и Ближнего Востока перейдут на торговлю с РФ в нацвалюте

Многие партнеры России в Африке и на Ближнем Востоке перейдут на торговлю в национальной валюте. Об этом сообщил в среду, 25 мая, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов.

«Я думаю, что это очень перспективное направление. И к этому многие [партнеры в Африке и на Ближнем Востоке] уже в ближайшее время будут переходить. Мы разговариваем со многими. Могу сказать, что мы и с нашими сирийскими партнерами будем [работать на этом направлении]. С некоторыми партнерами в Африке, думаю, тоже», — сказал Богданов ТАСС.

Переговоры о переходе на национальные валюты в торговых расчетах Россия ведет с партнерами в Азии и Африке не первый год.

В частности, в последнее время договоренности нарастить долю нацвалют во внешнеторговых расчетах достигнуты с властями Ирана. Переговоры о переходе на расчеты в рублях и рупиях также ведутся с Индией.

Как отмечал в марте глава Минфина России Антон Силуанов, Россия всё больше переходит на расчеты в национальных валютах. Особенно это касается недолларовой торговли с постоянными партнерами РФ, такими как Китай, Индия и страны — участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Доверие же к доллару, по словам Силуанова, существенно подрывается теми ограничениями, которые сами же американские власти вводят в отношении использования американской валюты.

18 апреля президент РФ Владимир Путин поручил ускорить переход внешней торговли России на рубли и национальные валюты других стран. Он отметил, что ограничения, которые недружественные страны ввели против РФ, «повлияли на возможности отечественного бизнеса, затруднили логистику экспортных и импортных поставок, а также создали препятствия для проведения расчетов». Кроме того, позднее президент заявил, что переход на расчеты в нацвалютах с партнерами укрепляет рубль.