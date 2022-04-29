Россия предложила Индии перевести часть торговли в нацвалюты

Россия предложила Индии вести торговлю между странами в национальной валюте — рупиях и рублях. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Последнее предложение Москвы предполагает оплату Индией импорта нефти из России в долларах или евро, в то время как остальная часть торговли будет рассчитана с использованием рупии и рубля», — говорится в публикации.

По словам источников, Центробанк РФ вместе с представителями Сбербанка России на прошлой неделе обсудили эти предложения со своими индийскими коллегами, а также с чиновниками в министерстве финансов Индии. Окончательное решение еще не принято.

Переговоры о переходе на расчеты в рублях и рупиях ведутся между двумя странами с марта этого года.

Ранее, 12 апреля, стало известно, что Индия планирует увеличить экспорт в Россию на $2 млрд. В частности, планируется увеличить поставки фармацевтической продукции, органической и неорганической химии, молочных продуктов, чая, кофе и товаров для дома.

Кроме этого, в планах Индии увеличить закупки нефти в России. Государственные нефтеперерабатывающие заводы страны рассматривают договорные сделки вместо закупок с тендеров для получения более выгодных цен. По информации Bloomberg, с конца февраля страна купила миллионы баррелей нефти марки Urals, ESPO. Также индийские переработчики приобрели нефтепродукт марки Sokol.

Как отметил в конце марта обозреватель американского сайта Vox Джен Кирби, на фоне противостояния Запада и Москвы Индия стремится сохранить долгосрочные отношения с Россией. Журналист напомнил, что официальная дружба Индии и СССР началась еще в 1971 году, когда обе страны заключили договор о мире, дружбе и сотрудничестве.

Между тем США просят Индию занять более жесткую позицию в отношении Москвы и сократить импорт энергоносителей. Взамен Вашингтон предлагает Нью-Дели партнерство во многих сферах.