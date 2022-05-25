Голикова рассказала о старении населения России

Число пожилых россиян в ближайшие 15 лет увеличится на 7 млн человек. Об этом 25 мая сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании президиума Государственного совета.

«Происходит старение населения в РФ. Собственно, не только у нас, но и во всем мире. В ближайшие 15 лет количество пожилых граждан у нас увеличится на 7 млн человек», — сказала она.

Также стало известно, что число россиянок репродуктивного возраста сократилось за 10 лет на 4,5 млн, до 7,5 млн.

«...это практически 33%, и в силу этих объективных обстоятельств количество первых и вторых родов у нас уменьшилось», — сказала Голикова.

Однако число рождений третьих и последующих детей в стране выросло на 6,6%.

«То есть те меры, которые мы с вами принимали и которые мы продолжаем принимать по поддержке семей, они работают. Безусловно, мы каждый раз анализируем эффективность той или иной меры, но сейчас ответственно можно сказать, что меры, которые были предложены вами, на самом начальном этапе, продлены в 2017 году, затем в 2019 году, они имеют сегодня свой эффект и влияют на репродуктивное поведение семей», — сказала вице-премьер.

По словам Голиковой, в России в целом удалось замедлить темпы снижения рождаемости.

«За последние два года нам удалось затормозить снижение суммарного коэффициента рождаемости, то есть количество рожденных детей, которое приходится на одну женщину. Наверное, нам пока нечем похвастаться, это 1,51%, но тем не менее темпы снижения рождаемости первых и вторых детей замедлили», — пояснила она.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин заявил, что многодетная семья должна утвердиться как норма, это базовый ответ на демографические вызовы.

Также глава государства объявил о об увеличении поддержки женщин-военнослужащих с детьми. Путин поручил правительству с 1 июля в два раза, до уровня более 31 тыс. рублей, увеличить для женщин-военнослужащих пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Ранее сумма составляла чуть более 15 тыс. рублей. Как напомнил российский лидер, женщины-военнослужащие не входят в систему страхования.

11 мая председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что уже свыше 2,5 млн россиян подали заявки на получение новых выплат, которые положены нуждающимся в соцподдержке семьям с детьми от восьми до 17 лет.