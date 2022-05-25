Россиянкам предложили уменьшить срок декрета в обмен на увеличение выплат

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил дать молодым матерям возможность по желанию сократить срок отпуска ухода за ребенком, увеличив за счет этого ежемесячные выплаты. С такой инициативой он выступил в среду, 25 мая, на заседании президиума Госсовета.

«Мы хотели предложить на решение мамы возможность сокращения отпуска по уходу за детьми, например, до девяти месяцев при пропорциональном увеличении ежемесячных выплат», — объяснил он.

По его словам, это не потребует дополнительного финансирования, но позволит сконцентрировать меры поддержки на тот период, который, с одной стороны, позволит максимально позаботиться о ребенке, а с другой стороны, быстро вернуться к работе.

Ранее в ходе заседания президент РФ Владимир Путин заявил, что многодетная семья должна утвердиться как норма, это базовый ответ на демографические вызовы. Он напомнил, что многодетные семьи всегда были традиционны для России, эту традицию надо вернуть.

Также президент объявил об увеличении поддержки женщин-военнослужащих с детьми. Он поручил правительству с 1 июля в два раза, до уровня более 31 тыс. рублей, увеличить для женщин-военнослужащих пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Ранее сумма составляла чуть более 15 тыс. рублей. Как напомнил российский лидер, женщины-военнослужащие не входят в систему страхования.

Ранее в среду стало известно, что зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой предложение о разрешении потратить средства материнского капитала на покупку автомобиля. В настоящее время маткапитал на первого ребенка в России составляет 524,5 тыс. рублей. При рождении второго семья может получить дополнительную выплату в сумме 168,6 тыс. рублей.

В марте стало известно, что правительство Камчатского края прорабатывает ряд дополнительных мер поддержки многодетных семей в условиях экономического давления. Многодетным семьям, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, компенсируют стоимость услуг ЖКХ в размере 100% регионального стандарта.

Декретным отпуском называют отпуск по беременности и родам. А иногда — и отпуск по уходу за ребенком до полутора или трех лет.

По закону это два разных отпуска — для них понадобятся разные документы. Отпуск по беременности и родам оформляют на основании больничного листа, который выдают на 30-й неделе беременности. Если роды прошли без осложнений, он длится 70 дней.

В 2022 году максимальный размер пособия по уходу за ребенком составил 31,2 тыс. рублей. Рассчитывать на такие выплаты на детей в возрасте до полутора лет родители могут в качестве денежной компенсации дохода, утраченного в связи с уходом за ребенком.

Расходы государства на выплату пособий по беременности и родам в будущем году составят 132,8 млрд рублей.