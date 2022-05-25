Кудрин не счел действия минфина США по госдолгу РФ дефолтом

Отказ минфина США продлевать лицензию на обслуживание российского госдолга формально не является дефолтом, Россия располагает ресурсами для оплаты своих обязательств. Об этом 25 мая заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«У Российской Федерации есть все ресурсы для оплаты государственного долга. В этом смысле все заемщики, которые работают с Российской Федерацией, могли бы быть уверены, что Россия желает и готова расплачиваться», — сказал он журналистам.

Ранее в этот день в Минфине РФ заявили, что отказ в продлении лицензии делает невозможным продолжение обслуживания государственного внешнего долга в долларах США. В связи с этом выплаты будут осуществляться в рублях с возможностью их последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства.

Накануне минфин США заявил об отказе в продлении лицензии, которая давала РФ возможность производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга. Ее действие закончилось 25 мая в 7:01 мск.

Экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман посоветовал российским структурам в случае непрохождения платежа по внешнему долгу в рублях подать судебный иск. Он отметил, что лицензия американского минфина позволяла держателям российских гособлигаций в США получать долларовые средства от госструктур РФ по обслуживанию и погашению внешнего валютного долга России.

Специалист напомнил, что ближайшие выплаты, намеченные на 27 мая, российский Минфин внес заранее, до срока истечения лицензии 25 мая. Срок следующих долларовых платежей наступает 23–24 июня. В случае их непогашения через 30 дней может быть объявлен дефолт, считает Гойхман.

Еще 6 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на наличие у России всего необходимого инструментария для погашения своих внешних долгов, притом что значительная часть финансов была заблокирована.

Министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет заплатить в рублях, если структуры Запада будут закрыты.