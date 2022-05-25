Минфин РФ назвал действия США подрывом доверия к западной финансовой структуре

Решение министерства финансов США отказать России в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по госдолгу подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре. Такое заявление в среду, 25 мая, опубликовали на сайте Минфина России.

Там указали на ущемление подобной политикой прав иностранных инвесторов в российские долговые инструменты. Минфин РФ же в свою очередь объявил о готовности продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств.

«Принимая во внимание, что отказ в продлении указанной лицензии делает невозможным продолжение обслуживания государственного внешнего долга в долларах США, выплаты будут осуществляться в валюте Российской Федерации с возможностью их последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства через НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) в качестве платежного агента», — говорится в сообщении.

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Держатели еврооблигаций РФ внутри российской учетной инфраструктуры также получат выплаты на счета в НКО АО НРД.

За день до этого минфин США заявил об отказе в продлении лицензии, которая давала РФ возможность производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга. Ее действие закончилось 25 мая в 07:01 мск.

Экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман посоветовал российским структурам в случае непрохождения платежа по внешнему долгу в рублях подать судебный иск.

Гойхман отметил, что лицензия американского минфина позволяла держателям российских гособлигаций в США получать долларовые средства от госструктур РФ по обслуживанию и погашению внешнего валютного долга России.

Специалист напомнил, что ближайшие выплаты, намеченные на 27 мая, российский Минфин внес заранее, до срока истечения лицензии 25 мая. Срок следующих долларовых платежей наступает 23–24 июня. В случае их непогашения через 30 дней может быть объявлен дефолт, считает Гойхман.

Еще 6 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на наличие у России всего необходимого инструментария для погашения своих внешних долгов, при том, что значительная часть финансов была заблокирована.

Министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет заплатить в рублях, если структуры Запада будут закрыты.