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Мишустин заявил о сбалансированности бюджета РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Сбалансированность бюджета России обеспечена, все соцобязательства выполнены. Об этом в среду, 25 мая, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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«Несмотря на то что решение масштабных задач потребовало существенных расходов, была обеспечена сбалансированность бюджета. Выполнены все социальные обязательства при большей адресности помощи, услуг и льгот. Оперативно реализованы и новые дополнительные меры поддержки», — сказал он на заседании правительства.

Мишустин отметил, что профицит бюджета по итогам года составил около 525 млрд рублей. Кроме того, доходы почти на 35% превысили запланированный в законе о бюджете уровень, в абсолютных цифрах составили более 25 трлн рублей.

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По словам премьер-министра позитивная динамика отмечалась как по нефтегазовым поступлениям, так и по многим направлениям, не связанным с продажей углеводородного сырья.

23 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика выдерживает удар достойно, несмотря на санкции, подчеркнув, что «об этом говорят все основные макроэкономические показатели».

В тот же день Кудрин заявил, что перестройка российской экономики с учетом новых вызовов и последствий продлится полтора-два года. По прогнозам специалистов Счетной палаты, 2022 год будет сложным для России с точки зрения падения ВВП. Кудрин допускает, что спад может наблюдаться и в 2023 году.

13 мая Мишустин заявил, что размер бюджетного стимула экономике России в этом году превысит 8 трлн рублей. Он отметил, что расходы федерального бюджета за прошедшие месяцы текущего года выросли почти на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это, по словам премьера, связано с увеличением нефтегазовых поступлений.

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