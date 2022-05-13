Размер бюджетного стимула экономике РФ в 2022 году превысит 8 трлн рублей

Размер бюджетного стимула экономике России в этом году превысит 8 трлн рублей. Об этом 13 мая сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на совещании о ходе исполнения бюджета в текущем году.

Он отметил, что расходы федерального бюджета за прошедшие месяцы текущего года выросли почти на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это, по словам премьера, связано с увеличением нефтегазовых поступлений.

Помимо этого, как подчеркнул Мишустин, необходимо продолжать «ответственную бюджетную политику», потому как Запад будет пытаться оказывать еще больше давления на Россию и снижать доходы страны.

Главные задачи этого года — сохранение рабочих мест, ценовая стабильность и поддержка уязвимых категорий граждан, сакцентировал премьер-министр.

Днем ранее глава Министерства экономического развития Максим Решетников сообщил, что в России сохраняется стабильная ситуация на рынке труда, она развивается по благоприятному сценарию. По информации Росстата, уровень безработицы в РФ в марте сохранился на историческом минимуме — 4,1%.

16 марта президент России Владимир Путин поручил правительству и властям регионов сконцентрировать силы на повышении минимального размера оплаты труда и на величине прожиточного минимума населения.

13 апреля глава государства заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Он уточнил, что и Россия сталкивается с проблемами, но в стране это рассматривается как появление новых вариантов и возможностей.

Позднее, в мае, он подчеркнул, что поддержка рынка труда в РФ — одно из основных направлений деятельности правительства в нынешних условиях.