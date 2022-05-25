«СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» в матче за право выступать в Премьер-лиге
Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» в среду, 25 мая, обыграл подмосковные «Химки» в первом стыковом матче за право выступать в высшем дивизионе «Тинькофф — Российской премьер-лиги» в сезоне-2022/23.
Прошедшая в Хабаровске встреча закончилась со счетом 1:0. Гол на 14-й минуте после подачи углового забил защитник «СКА-Хабаровск» Владис-Эммерсон Иллой-Айет, пишет «Спорт-Экспресс».
Ответная встреча пройдет 28 мая в Московской области. По итогам чемпионата «Химки» заняли 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «СКА-Хабаровск» стал четвертым в таблице первенства Футбольной национальной лиги.
15 мая Московский «Спартак» сыграл вничью с петербургским «Зенитом» в матче 29-го тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги». Встреча на стадионе «Открытие-Арена» в Москве 15 мая завершилась со счетом 1:1.
30 апреля петербургский «Зенит» досрочно обыграл московский «Локомотив» в матче 27-го тура РПЛ и четвертый раз подряд стал чемпионом России по футболу.