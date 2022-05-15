Московский «Спартак» сыграл вничью с петербургским «Зенитом» в матче 29-го тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» (РПЛ).

Встреча на стадионе «Открытие-Арена» в Москве 15 мая завершилась со счетом 1:1.

В составе москвичей гол на 49-й минуте забил Александр Соболев, у «Зенита» с пенальти на третьей добавленной минуте ко второму тайму отличился Андрей Мостовой, пишет «Спорт-Экспресс».

«Спартак» с 38 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Петербургский клуб, досрочно ставший чемпионом страны, идет на первой строчке с 65 очками.

В последнем туре РПЛ, который состоится 21 мая, «Спартак» сыграет на выезде с «Химками», а «Зенит» в гостях встретится с «Нижним Новгородом».

Накануне тульский футбольный клуб «Арсенал» проиграл «Уфе» со счетом 1:2, тем самым потеряв шансы на сохранение места в РПЛ.

30 апреля петербургский «Зенит» досрочно обыграл московский «Локомотив» в матче 27-го тура РПЛ и четвертый раз подряд стал чемпионом России по футболу.