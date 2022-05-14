Тульский «Арсенал» уступил победу «Уфе» со счетом 1:2

Тульский футбольный клуб «Арсенал» проиграл «Уфе» со счетом 1:2, тем самым потеряв шансы на сохранение места в «Тинькофф — Российской премьер-лиге» (РПЛ), пишет «Спорт-Экспресс».

Встреча клубов состоялась 14 мая в городе победителя матча — Уфе.

Счет в первом тайме открыл защитник «Уфы» Дмитрий Кабутов. Однако вскоре положение сравнял полузащитник «Арсенала» Кингс Кангва.

Во втором тайме вышедший на замену нападающий тульского ФК Эванс Кангва получил вторую желтую карточку, за что был удален с поля, а после нападающий уфимцев Гамид Агаларов забил гол и его команду одержала победу.

В заключительном туре «Уфа» на выезде сыграет на поле с «Рубином», а «Арсенал» примет екатеринбургский «Урал». 30-й тур состоится 21 мая. Матчи должны начаться в одно время — в 17:00 мск.

Сейчас «Уфа» занимает 15-е место (27 очков), а «Арсенал» на 16-м (23 очка).

30 апреля петербургский «Зенит» досрочно обыграл московский «Локомотив» в матче 27-го тура РПЛ и четвертый раз подряд стал чемпионом России по футболу.