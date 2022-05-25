ТЦ будут расторгать договоры с самыми проблемными брендами

Торговые центры (ТЦ) в России будут расторгать договоры аренды с самыми проблемными брендами. Об этом рассказал «Известиям» генеральный директор Smart Estate Moscow Михаил Петров в среду, 25 мая.

«Но сейчас торговым центрам довольно выгодно извлекать хоть какой-то арендный доход и возможно выписать штрафы за закрытые магазины — сложно сказать, что ТЦ спешат именно расторгать договоры сегодня», — отметил он.

По его словам, если говорить про классический ТЦ, то расторгать договоры придется в случае сильно затянувшегося простоя, вне зависимости от дружественного или недружественного статуса страны происхождения бренда.

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«Неосуществление компанией арендных платежей — это грубое нарушение договора, и крайне редко договор не предусматривает выход в таком случае», — отметил Петров.

Но бывают более усложненные схемы, тогда собственник может оставаться в кабале арендного договора и без платежей — в этом случае новый законопроект, возможно, будет полезен, отметил гендиректор Smart Estate Moscow.

Во всех остальных ситуациях, когда арендаторы закрылись и не платят за съем площадей, собственники, скорее, будут взвешивать, думать и ждать какое-то время возможного открытия арендаторов, полагает специалист. С крупными арендаторами ТЦ часто заключались договоры на процент с оборота — без ведения коммерческой деятельности, его, естественно, нет. Многие закрытые арендаторы уже договорились о компромиссе с собственниками и платят некую усредненную ставку в периоде неопределенности, оставаясь закрытыми, рассказал эксперт.

По словам президента Magic Group Александра Перемятова, вряд договоры расторгнут с сетью по продаже мебели и товаров для дома IKEA: компания слишком глубоко интегрирована в российскую систему собственности — и как владелец, один из крупнейших, торговых площадей, и как успешный арендатор и ритейлер. Поэтому в рамках их собственных площадей о расторжениях не может идти речи, а если говорить про внешние ТЦ, где IKEA сторонний арендатор, то торговому центру нужно быть самоубийцей, чтобы сейчас расторгнуть договор с компанией, не имеющей аналогов в России по договорам аренды, считает он.

А вот с сетью магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group такое может случится — арендодатели помнят недавний уйгурский кризис в Китае и то, как повела себя эта компания, сказал Перемятов. Речь идет о скандале, которые разгорелся из-за неаккуратных высказываний бренда о политическом устройстве в КНР.

Ранее в этот же день вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) России, Белоруссии и Казахстана Павел Люлин заявил «Известиям», что H&M может расторгнуть договоры аренды с торговыми центрами одной из первых, поскольку это не такой сильный бренд и имеет замену на рынке.

Про IKEA он также сказал, что вряд ли компания расторгнет договоры с ТЦ, поскольку крупноформатные «синие коробочки» этой фирмы и ее бизнес принадлежат одному и тому же собственнику. Если говорить о формате IKEA City, то возможны разные варианты решения вопроса, это зависит от конкретных условий в торговых центрах, добавил он.

H&M объявила о временной приостановке продаж в России 2 марта. На следующий день такое решение приняла IKEA.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что власти предоставят собственникам российских торговых центров право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями недружественных стран.

До этого, 20 мая, глава Союза торговых центров Булат Шакиров заявил, что в сентябре торговые центры могут начать расторгать договоры аренды с иностранными ритейлерами, которые приостановили продажи в России. Если к этому сроку торговцы не возобновят работу, то вряд ли они вообще вернутся на отечественный рынок.

Международные компании начали уходить с российского рынка из-за санкций, которые были введены рядом стран Запада, после того как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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