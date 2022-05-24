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ТРЦ разрешат расторгать договоры с западными компаниями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Власти предоставят собственникам российских торговых центров право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями недружественных стран. Об этом во вторник, 24 мая, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Некоторые иностранные компании, приостанавливая работу по политическим соображениям, не торопятся освобождать помещения. Поэтому собираемся предоставить собственникам право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружественными государствами», — заявил глава правительства РФ.

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20 мая глава Союза торговых центров Булат Шакиров заявил, что в сентябре торговые центры могут начать расторгать договоры аренды с иностранными ритейлерами, которые приостановили продажи в России. Если к этому сроку торговцы не возобновят работу, то вряд ли они вообще вернутся на отечественный рынок.

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В конце марта 2022 года Минпромторг направил в торговые центры рекомендации. Из документа следовало, что объектам нужно пересмотреть договоры аренды и установить фиксированную арендную плату для компаний, которые приостановили свою работу.

При этом министерство уверяло, что недопустимо покрыть возникающие убытки за счет добросовестных арендаторов, которые продолжают работать. Минпромторг давал такие советы прежде всего для того, чтобы сохранить работу ТЦ и действующих добросовестных компаний, условия аренды для которых не должны ухудшаться.

С середины февраля ряд компаний покинул российский рынок или приостановил сотрудничество на фоне спецоперации по защите Донбасса и санкций западных стран. В то же время некоторые из них заявили о продаже бизнеса в РФ, другие — о возвращении на российский рынок.

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