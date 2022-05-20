Назван возможный срок разрыва договоров ТЦ с ушедшими из России ритейлерами

В сентябре торговые центры могут начать расторгать договора аренды с иностранными ритейлерами, которые приостановили продажи в России. Если к этому сроку торговцы не возобновят работу, то вряд ли они вообще вернутся на отечественный рынок. Об этом «Известиям» 20 мая сказал глава Союза торговых центров Булат Шакиров.

Он уточнил, что почти четверть ритейлеров с международными именами сейчас не оплачивают аренду.

«Компании исходят из того, что они не работают, а значит, не получают прибыль, в итоге они просто отказываются платить аренду. Обычно в таких ситуациях владельцы ТЦ отключают свет, другие коммуникации, фактически создавая сложности для торговли. Но текущая ситуация не позволяет воспользоваться этим механизмом: ритейлеры уже приостановили продажи», — объяснил эксперт.

По его словам, выход остается только один — обращаться в суд. Разбирательства будут длиться не менее шести месяцев, а ТЦ не готовы к такой трате времени и сил, считает Шакиров.

В конце марта 2022 года Минпромторг направил в торговые центры рекомендации, напомнили «Известиям» в ведомстве. Из документа следовало, что объектам нужно пересмотреть договоры аренды и установить фиксированную арендную плату для компаний, которые приостановили свою работу. При этом министерство уверяло, что недопустимо покрыть возникающие убытки за счет добросовестных арендаторов, которые продолжают работать. Минпромторг давал такие советы прежде всего для того, чтобы сохранить работу ТЦ и действующих добросовестных компаний, условия аренды для которых не должны ухудшаться.

«Это связано с тем, что многие приостановившие свою деятельность ритейлеры являются «якорными» арендаторами, приостановка их работы в значительной степени влияет на работу торговых центров и других компаний. Заменить таких ритейлеров проблематично, при этом размер арендной платы зачастую зависит от их оборота. Полагаем, что для дальнейшего выстраивания отношений между иностранными ритейлерами и арендодателями следует найти наиболее приемлемые условия работы», — заметили в Минпромторге.

Только в таком случае все игроки рынка смогут с минимальными потерями пережить время простоя и вернуться к работе в обычном режиме.

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