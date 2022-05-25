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Политолог назвал причины введения чрезвычайного положения в Венгрии

Эксперт Денисов объяснил, почему в Венгрии было введено чрезвычайное положение
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Фото: REUTERS/Facebook/Viktor Orban
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил ввести режим чрезвычайного положения, чтобы более эффективно управлять государством на фоне ситуации, которая складывается вокруг страны, а также чтобы обосновать невозможность изменения позиции по российским энергоресурсам. Об этом в среду, 25 мая, рассказал «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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«[В стране было введено ЧП] чтобы Орбан мог более эффективно управлять той ситуацией, которая сейчас скрадывается в стране и вокруг страны. Это может также в значительно степени влиять на те инициативы, которые постоянно выдвигаются представителями ряда стран Евросоюза и других государств, направленные на попытки повлиять на внешнеполитические решения Венгрии, особенно касательно потребления углеводородов РФ. В этом отношении ЧП в Венгрии может обосновывать невозможность изменения этой позиции», — пояснил он.

Также эксперт предположил, что Орбан принял такое решение, чтобы минимизировать внутриполитические проблемы и негативные тенденции для самого себя и своей партии. Нынешняя жесткая позиция властей Венгрии по вопросу российских энергоресурсов может привести к тому, что противники действующего премьер-министра будут пытаться дестабилизировать ситуацию в стране и добиться снятия Орбана с должности, добавил Денисов.

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Накануне премьер-министр Венгрии объявил режим чрезвычайного положения в стране на фоне ситуации на Украине и экономического кризиса в Европе. Он указал на то, что украинский кризис угрожает энергетической и финансовой безопасности страны. По его словам, эта мера даст правительству пространство для маневра и возможность немедленного реагирования на последствия.

Ранее власти Венгрии поддержали пять пакетов санкций ЕС в отношении РФ, но категорически выступили против шестого пакета из-за того, что в него включили эмбарго на поставки российской нефти. Власти страны полагают, что такой шаг разрушит венгерскую экономику.

Тогда же Орбан обвинил Евросоюз в злоупотреблении властью и навязывании Венгрии чуждой идеологии. Он подчеркнул, что страна является членом Европейского союза и заинтересована в том, чтобы оставаться им и в предстоящее десятилетие. Однако, по его словам, культурная дистанция между Брюсселем и Будапештом растет.

Также венгерский премьер заявил, что санкции против России эффективны только на бумаге. Он отметил, что в итоге в затруднительном положении оказывается тот, кто вводит континентальную блокаду.

6 мая Орбан сказал, что введение ЕС эмбарго на энергоресурсы из РФ равносильно атомной бомбе для экономики Венгрии. По его словам, стране потребуется минимум пять лет, а также средства для перестройки на другой порядок и реорганизацию производств.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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