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Правительство согласовало повышение прожиточного минимума и МРОТ на 10%

«Ведомости»: правительство России согласовало повышение МРОТ и страховых пенсий на 10%
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Фото: depositphotos.com
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Правительство России согласовало индексацию социальных выплат, таких как минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум и страховые пенсии, их размер должен вырасти на 10%. Об этом сообщает 24 мая газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

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Отмечается, что окончательное решение относительно индексации примет президент страны Владимир Путин.

В марте глава государства призвал правительство разработать меры повышения МРОТ, прожиточного минимума, пенсий, зарплат бюджетников, предоставить предложения следовало до 20 апреля.

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19 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил планы Владимира Путина обсудить индексацию социальных выплат на заседании Госсовета в среду, 25 мая. Речь пойдет главным образом о поддержке семей с детьми и индексации других соцвыплат, уточнил он.

9 мая министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил журналистам, что правительство России представило президенту РФ предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных пособий и МРОТ. Он отметил, что такие меры позволят снизить показатель бедности в стране. При этом, уточнил министр, есть несколько вариантов параметров дополнительной индексации.

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