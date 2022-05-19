Песков подтвердил планы Путина обсудить индексацию соцвыплат

Президент России Владимир Путин обсудит индексацию социальных выплат на заседании Госсовета на следующей неделе. Об этом заявил в четверг, 19 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Заседание президиума Госсовета состоится в среду, 25 мая. Решение по индексации выплат будет принято на этом мероприятии. Речь пойдет главным образом о поддержке семей с детьми и индексации других соцвыплат», — сказал Песков журналистам.

В этот же день помощник российского лидера Максим Орешкин сообщал, что глава государства на следующей неделе планирует провести заседание Госсовета по социальной политике. Он уточнил, что в ходе Госсовета примут решение об индексации соцвыплат россиянам.

Ранее, в начале мая, министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил, что правительство России представило президенту РФ предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных пособий и МРОТа. Он напомнил, что в конце прошлого месяца российский лидер поручил парламенту проработать механизмы индексации пенсий и всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере. По словам министра, такие меры позволят снизить показатель бедности в стране.

Также в марте Путин заявил, что все социальные выплаты, включая пособия, пенсии, МРОТ и зарплаты бюджетников, будут повышены в ближайшее время. Российский лидер подчеркнул, что данная задача носит не только экономический характер, но и «является вопросом социальной справедливости».

Так, с 1 апреля в России проиндексировали на 8,6% социальные пенсии. Ранее то же самое сделали для гражданских неработающих и военных пенсионеров. Кроме того, были установлены выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для всех семей с низким доходом.