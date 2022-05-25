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Корреспондент «Известий» показал трофейную технику российских военных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал трофейную технику вооруженных сил Украины (ВСУ), которая досталась служащим российской армии после отступления противника.

Танки, бронеавтомобили и прочие боевые машин доставляют прямо с передовой. Служащие украинской армии даже не пытаются отстоять свое вооружение. Многие экземпляры — в отличном состоянии: на ходу и практически без повреждений.

«Они [солдаты ВСУ] при видя нас технику бросают и отходят. Техника, конечно, похуже, но обязательно послужит», — поделился военнослужащий Руслан.

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После того, как очередная боевая единица попадает в распоряжение ВС РФ, ее передают ремонтным батальонам. Специалисты проводят оценку всех систем, после чего принимают решение — чинить машину или разобрать на запчасти.

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Чаще всего ремонтники имеют дело с украинскими боевыми машинами пехоты (БМП). Если можно обойтись несложными манипуляциями, техника очень быстро возвращается на поле боя. В противном случае исправные детали используют для восстановления других машин. Готовую боеспособную технику перекрашивают в соответствии со стандартами, оснащают опознавательными знаками специальной военной операции и также используют на передовой.

Накануне Ольков подробно запечатлел работу ремонтного батальона ВС РФ. Российские специалисты — универсалы, способные реанимируют что угодно. В непосредственной близости от линии фронта они трудятся без перерывов. Восстановление военной техники — важнейший элемент прифронтовых будней.

Ранее, 12 мая, Минобороны показало работу ремонтных подразделений в полевых условиях спецоперации по защите Донбасса. В зависимости от характера неисправности к технике выдвигается либо ремонтно-эвакуационная группа, либо эвакуационная группа. В некоторых случаях мелкий ремонт проводят непосредственно в поле. Если же это невозможно, поврежденную технику увозит с места армейский эвакуатор, созданный на базе танка Т-72.

8 мая военкор «Известий» продемонстрировал трофейную технику противника, которая досталась бойцам Луганской Народной Республики (ЛНР).

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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