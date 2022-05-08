Корреспондент «Известий» показал трофейную украинскую технику у бойцов ЛНР

Военный корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков показал трофейную технику вооруженных сил Украины (ВСУ), которая досталась бойцам Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Здесь огромное количество техники, брошенной практически без боя», — отметил он.

Среди техники есть целые образцы, некоторые из которых имеют незначительные повреждения. Например, среди трофеев, есть бронеавтомобиль «Казак» с небольшой вмятиной, бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ), бронетранспортер (БТР).

Кроме того, бойцам ЛНР в бою как трофей достался танк Т-72 первой модификации.

«Он уже был получен в качестве трофея в условиях абсолютно реального боя. На борту видны следы попадания, в том числе следы от работы кумулятивной струи», — сказал Кильдибеков.

Ранее, 6 мая, корреспондент «Известий» Иван Литомин показал, как российские военные используют трофейный танк ВСУ во время специальной операции по защите Донбасса. Технику боевики бросили настолько поспешно, что оставили в нем полный боекомплект. Теперь танк стоит на вооружении ВС РФ и помогает российским бойцам отбивать атаки противника.

2 мая корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин рассказал о сожженной в Рубежном техники ВСУ. Вместе с боевой машиной пехоты были уничтожены несколько украинских бойцов.

Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале спецоперации по защите жителей Донбасса.

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