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Корреспондент «Известий» показал работу ремонтного батальона на спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков в понедельник, 23 мая, рассказал о работе ремонтного батальона в ходе российской специальной операции по защите Донбасса.

У военных механиков особая миссия, они дают «вторую жизнь» боевой технике. Восстанавливают бронированные транспортеры (БТР), боевые машины пехоты (БМП), самоходные артиллерийские установки. Например, одной БМП нужен новый двигатель, а другая нуждается в капитальном ремонте. Ее доставят на завод.

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Ремонтная бригада всегда на передовой. Здесь в непосредственной близости от линии соприкосновения на харьковском направлении работа не прекращается ни на минуту. Восстановление военной техники — важнейший элемент прифронтовых будней.

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Работа идет в несколько смен. Скорость важна, но еще важнее профессионализм. Эти специалисты — универсалы, они «реанимируют» что угодно.

«В основном у них замена двигателей. Энергичное отношение к технике. Слишком много ездят на ней. Здесь было три попадания. Это от мелкого калибра. Где-то автомат. Это тоже автомат, но калибра 7.62 либо пулемет», — отмечает командир взвода бронетанковой техники Сергей.

Позиции ремонтного батальона тщательно замаскированы, а местоположение строго засекречено. Работа у ремонтников непростая и отнимает много сил и времени. Однако специалисты часто выезжают на передовую, ведь порой ремонт нужен прямо на месте.

«Техника бывает разная под ремонт. Гусеничная, автомобильная. Для того, чтоб ее эвакуировать, приходится чинить на месте. Бывало и прилетало, но не прям близко, но рядом снаряды ложились», — вспоминает Сергей.

Для увеличения живучести машин их не только чинят, но и дополнительно тюнингуют. Вот, например, установка разминирования-77, которую еще называют «Змей Горыныч», обзавелась дополнительной защитой.

«Снаряд попадает в какой-нибудь отсек решеток, раскалывается. Комулятивная струя расходится на несколько частей. Тем самым не пробивая корпус машины, а просто нагревая его», — пояснил военнослужащий Анатолий.

После ремонта и апгрейда вся техника вернется в свои подразделения в полной боевой готовности.

Ранее, 12 мая, Минобороны показало работу ремонтных подразделений в полевых условиях спецоперации по защите Донбасса. В зависимости от характера неисправности к технике выдвигается либо ремонтно-эвакуационная группа, либо эвакуационная группа. В некоторых случаях мелкий ремонт проводят непосредственно в поле. Если же это невозможно, поврежденную технику увозит с места армейский эвакуатор, созданный на базе танка Т-72.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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