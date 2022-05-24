Минобороны сообщило о подготовке СБУ провокации в местах хранения зерна

Служба безопасности Украины (СБУ) с подачи западных кураторов готовит провокации в местах хранения зерна, сообщил 24 мая руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По информации, полученной от пленных украинских военнослужащих, сотрудники СБУ подготовили очередные провокации», — сказал он.

Он указал, что цель провокации — намерение обвинить российских военных в неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре.

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Как отметил Мизинцев, в поселке Просяная Днепропетровской области националисты заминировали «Просянский элеватор», который в ближайшее время планируют взорвать.

Кроме того, в поселке Врубовка Луганской Народной Республики на территории зернового комбината размещены установки реактивной системы залпового огня ВСУ. Националисты обстреливают позиции Вооруженных сил России, провоцируя их на ответный огонь.

По словам Мизинцева, подобные действия националистов копируют тактику «выжженной земли», применявшуюся нацистами в годы Великой Отечественной войны, что противоречит принципам международного гуманитарного права.

11 мая стало известно, что в Харьковской области СБУ совместно с националистами подорвала цистерну с удобрениями. Мизинцев назвал эту провокацию очередной попыткой киевской стороны обвинить РФ в применении химического оружия.

Ранее, 9 мая, в Минобороны заявили, что Киев с 7 мая по отдельному указанию президента Украины Владимира Зеленского и при участии советников из США и Великобритании спланировал крупную провокацию по захвату острова Змеиный. Однако атаки были отражены российскими военными.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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