В Минобороны рассказали об отражении атаки ВСУ на остров Змеиный

Киев с 7 мая по отдельному указанию президента Украины Владимира Зеленского и при участии советников из США и Великобритании спланировал крупную провокацию по захвату острова Змеиный. Об этом 9 мая рассказал официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение двух последних суток киевским режимом было предпринято несколько отчаянных попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный, имеющий важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря», — отметил он.

Однако украинская провокация была сорвана Вооруженными силами РФ. В Минобороны России указали, что противник понес большие потери. Так, за период отражения атаки российскими войсками были сбиты в воздухе четыре украинских самолета (три Су-24 и один Су-27), три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет Ми-24. Также были сбиты в воздухе 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе восемь ударных «Байрактар ТБ-2.Еще четыре беспилотника были сбиты днем 9 мая.

Кроме того, в ночь на 8 мая при попытке высадки десанта были уничтожены три бронированных украинских десантно-штурмовых катера «Кентавр» с военнослужащими ВМС Украины.

«В результате бездумной провокации Зеленского только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены в море и на побережье более 50-ти украинских диверсантов. На берегу острова Змеиный остались 24 тела погибших украинских военнослужащих», — добавили в Минобороны РФ.

8 мая в Минобороны рассказали, как российские военные не только ликвидируют военную технику, оружие и ведут бои с националистами, но и выявляют диверсантов, вынуждают противника отступать или добровольно сдаваться в плен.

7 мая в Минобороны РФ рассказали, что российские военные уничтожили в Харьковской области поставленное украинским бойцам вооружение из США и стран Европы.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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