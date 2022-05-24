В ЛНР сообщили о работе задержанного сотрудника ОБСЕ на спецслужбы США

Сотрудник Специальной мониторной миссии ОБСЕ в Луганске Максим Петров собирал разведывательную информацию о подразделениях Народной милиции Луганской Народной Республики и передавал ее спецслужбам США. Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Об этом говорится в заявлении министерства государственной безопасности ЛНР, опубликованном на сайте ведомства 24 мая.

По данным министерства, с Петровым установил конфиденциальные отношения гражданин США, Джордж Левицки, занимающий должность заместителя руководителя миссии ОБСЕ в Луганске. Отмечается, что Левицки имеет многолетний опыт службы в вооруженных силах своей страны. Помимо этого, установлено, что в разные годы он занимал должности в Разведывательном управлении министерства обороны США.

«Петров в соответствии с заданием своего американского куратора подготовил и передал последнему обобщенный материал, составляющий государственную тайну, в отношении 2-го Армейского корпуса Народной милиции ЛНР. Использовавшуюся в докладе закрытую информацию переводчик ОБСЕ добывал путем выведывания у военнослужащих Народной милиции ЛНР и наблюдения в период регулярного патрулирования линии боевого соприкосновения в составе миссии ОБСЕ», — сказано в заявлении.

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В отношении сотрудника ОБСЕ возбуждено уголовное дело по ст. 335 УК ЛНР «Государственная измена».

В передаче сведений закрытого характера в военной сфере иностранным спецслужбам Петров признался 22 апреля.

Ранее, 16 апреля, представитель МГБ ЛНР рассказал «Известиям», что в офисе миссии ОБСЕ в Луганске проведены обыски. По его словам, там был найден сервер для передачи засекреченных данных.

11 апреля МГБ ЛНР сообщило о задержании сотрудника луганской команды СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене. По данным спецслужбы, мужчина передал иностранной организации сведения, способные нанести ущерб безопасности республики.