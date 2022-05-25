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Россиянам назвали выгодные даты для отпуска летом и осенью 2022 года

Эксперты рассказали, когда лучше сходить в отпуск летом и осенью 2022 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков рассказал «Известиям», в какие месяцы выгодно планировать отпуск летом и осенью 2022 года.

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По его словам, в текущем году самыми выгодными месяцами для летнего отпуска будут август и сентябрь. Чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее он для ухода в отпуск, так как сумма отпускных неизменна, а стоимость каждого рабочего дня зависит от количества этих дней в месяце. В августе 2022 года будет 23 рабочих дня, а в сентябре — 22.

К тому же ни в августе, ни в сентябре нет государственных праздников, как, например, в июне. Поэтому если отпуск выпадает на первый летний месяц, то стоит учесть, что оплата как отпуска, так и зарплаты рассчитываться за 12 июня, государственный праздник и выходной день, не будет.

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При расчете отпускных выясняют средний дневной заработок: общую сумму дохода за год делят на 12 (по количеству месяцев в году), а затем на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Полученную сумму умножают на количество дней отпуска. Средний дневной заработок считается по календарным, а не рабочим дням, поэтому обычно он меньше, чем стоимость рабочего дня. Из-за этого отпускные получаются меньше, чем зарплата.

«Также имейте в виду, что работодатель не имеет права отправлять работника в отпуск, не учитывая его пожелания по датам. Ежегодный оплачиваемый отпуск работнику должен предоставляться в соответствии с графиком отпусков, который является обязательным как для сотрудника, так и для работодателя. Поэтому вы вправе выбрать для себя наиболее выгодный период для отдыха», — уточнил Ветерков.

Однако если получилось так, что отпуск пришлось прервать и выйти на работу, зарплата будет начисляться с первого же рабочего дня. Затем отпускные пересчитываются исходя из уменьшенного количества дней отпуска, а сумма, выплаченная за неиспользованные дни, засчитается в счет зарплаты.

18 мая исполнительный директор Ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) Наталия Осипова напомнила россиянам о подорожании летнего отдыха. На фоне существующих сейчас ограничений на авиаперелеты поездки за границу в летний сезон будут стоить дороже, чем в прошлом году, рассказала она.

19 мая депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил выделить дополнительную неделю оплачиваемого отпуска россиянам, которые выбирают отдых внутри России. Так, по его мнению, удастся поддержать систему внутреннего туризма в стране.

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