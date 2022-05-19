Эксперт предупредила россиян о подорожании летних поездок до 30%

На фоне существующих сейчас ограничений на авиаперелеты поездки за границу в летний сезон будут стоить дороже, чем в прошлом году. Об этом в среду, 18 мая, рассказала исполнительный директор Ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) Наталия Осипова.

«Путешествия за границу обойдутся дороже на 15-30% в связи с облетом некоторых территорий: время в пути увеличивается, увеличивается и стоимость отдыха. Итоговая сумма зависит от объекта размещения, билета и авиакомпании», — сказала Осипова в интервью издания «Газета.Ru».

Среди востребованных у россиян направлений в этом году специалист назвала Турцию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Абхазию. Однако путешествия стали менее удобными из-за ухода ряда иностранных компаний с российского рынка. Чтобы добраться до некоторых пунктов назначения, придется покупать билеты с пересадками.

При этом Осипова подчеркнула, что отказ россиян от поездок за границу очень маловероятен, туристы привыкнут к некоторым появившимся неудобствам.

Ранее в этот же день аналитики программы лояльности «СберСпасибо» рассказали «Известиям», что Сочи в 2022 году стал самым востребованным городом при покупке авиа- и ж/д-билетов, а Адлер занял первое место по бронированию отелей. Наиболее популярными по бронированиям проживания оказались Краснодар, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград и Геленджик.

17 мая министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что вопреки информации в СМИ о низком спросе на отдых в регионе, загрузка в гостиницах Крыма в предстоящем летнем сезоне сохраняется примерно на уровне прошлого года. Министр подчеркнул, что в Крыму по-прежнему безопасно и спокойно и есть все возможности для оздоровления и отдыха.