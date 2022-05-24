Пушилин заявил о начале штурма города Красный Лиман на севере ДНР

Начался штурм города Красный Лиман на севере ДНР, в половине города находятся подразделения РФ, а также Донецкой и Луганской народных республик. Об этом во вторник, 24 мая, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Сейчас идет активная фаза освобождения города Красный Лиман. Подразделения РФ совместно с народными милициями [ДНР и ЛНР] зашли в сам город. Порядка половины города находится под нашими подразделениями», — сказал он «Интерфаксу».

Ранее в этот день в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что Вооруженные силы РФ и Народная милиция ДНР взяли под оперативный контроль город Светлодарск, ведется зачистка.

Реклама

Кроме того, во вторник саперы завершили разминирование территории порта в Мариуполе, было обезврежено более 12 тыс. взрывоопасных предметов.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».