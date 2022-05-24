Иммунолог предрек крупные вспышки оспы обезьян в мире

В России иммунитет к оспе обезьян, который был получен в ходе вакцинации в начале 1980-х годов, не обеспечивает полную защиту от болезни. Об этом во вторник, 24 мая, заявил «Известиям» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Сейчас вакцину от натуральной оспы практически не найти. Кроме того, сейчас и не рассматривается поголовная вакцинация, только групп риска — медработников в первую очередь. Если говорить об иммунитете среди людей, которых вакцинировали в начале 1980-х годов, то он сохраняется, но не на 100%, как и эффективность вакцины не дает полной защиты», — пояснил специалист.

Кроме того, иммунитет к оспе может быть ослаблен у пожилых людей из-за наличия у них хронических заболеваний.

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«На мой взгляд ни пандемии, ни эпидемии оспы обезьян не будет в России, да и в мире, но крупные вспышки могут быть, если не контролировать ситуацию. Специалистам необходимо еще время для того, чтобы подготовиться и контролировать ситуацию, на мой взгляд, это 2–4 недели», — добавил Крючков.

Накануне иммунолог предположил, что вирус оспы обезьян стал активнее передаваться от человека к человеку. По его словам, особенность новой вспышки заболеваемости в том, что пути передачи этой инфекции до конца неизвестны.

В свою очередь, вирусолог, академик РАН Виталий Зверев выдвинул версию, что оспа обезьян могла распространиться по миру из-за утечки из лаборатории. По его мнению, до России оспа обезьян, скорее всего, не дойдет.

При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что не считают обязательным проведение срочной массовой вакцинации населения от оспы обезьян. В организации указали, что, хотя от оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает защиту.

На данный момент в мире зафиксировано более 100 лабораторно подтвержденных случаев оспы обезьян в 19 странах мира, среди которых — Австралия, Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Швеция, США. В России заболевших нет.

Как сообщают врачи, оспа обезьян на начальной стадии заболевания проявляется в виде следующих симптомов: головная боль, жар, утомляемость, озноб и мышечные боли. Кроме того, встречаются кожные симптомы — сыпь, которая появляется на лице, а затем распространяется на другие части тела. Также может наблюдаться увеличение лимфоузлов, что характерно именно для данного вида оспы — этот симптом не встречается при заболевании ветряной и черной оспой.

В настоящее время прививка от натуральной и ветряной оспы в России не является обязательной, вакцинация назначается тем, у кого более высокий риск заразиться, а именно медикам, работникам органов эпидемиологического надзора и дезинфекционных организаций, а также работающим с обезьянами ученым.

Остальные граждане при желании также могут получить прививку от оспы, обратившись в поликлинику.