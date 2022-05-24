Эксперт отверг возможность эпидемии оспы обезьян

Распространившаяся по Европе вспышка оспы обезьян будет погашена в ближайшее время, она не превратится в эпидемию. К такому выводу пришел научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова» Виталий Зверев.

«Она (оспа обезьян. — Ред.) вызывает гораздо более легкое течение заболевания, чем вирус натуральной оспы. Я думаю, что в ближайшее время разберутся и погасят эту вспышку», — приводит его слова ТАСС 24 мая.

По его словам, об эпидемии речи идти не может.

Реклама

Эксперт добавил, что этот вирус изначально был обнаружен у земляных белок, которые заразили обезьян, а от обезьян затем заразились люди.

Однако, предположил эксперт, утечка вируса могла произойти также из лаборатории.

«Либо это лабораторное заражение, либо кто-то привез экзотическое животное из Африки, группа людей, которая заразилась и потом разнесла в несколько стран», — заключил Зверев.

Ранее в этот день стало известно, что в США выявили пять случаев заражения поксвирусами, к которым в том числе относится оспа обезьян. Новые случаи инфицирования зафиксированы в штатах Нью-Йорк, Флорида и Юта. Все заболевшие — мужчины.

Кроме того, еще 36 случаев заражения оспой обезьян были зарегистрированы на территории Соединенного Королевства за выходные. Отмечалось, что в Великобритании не считают оспу обезьян инфекцией, передаваемой половым путем, однако, по данным ученых, она способна передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком. Риск распространения среди британцев оценивается как очень низкий.

В то же время в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в России в настоящее время не выявлено случаев инфицирования оспой обезьян.

21 мая ВОЗ получила информацию о 92 лабораторно подтвержденных случаях оспы обезьян из 12 неэндемичных государств — участников организации.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая встречается преимущественно в отдаленных районах в центре и на западе Африки. Инкубационный период чаще всего составляет 7–14 дней. Симптомы такого вируса менее тяжелые, чем у натуральной оспы. К ним относятся лихорадка, мышечные боли, озноб, увеличение лимфатических узлов. Лицо заболевшего покрывается сыпью. Болезнь может длиться от двух до четырех недель.