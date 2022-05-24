Иммунолог назвал возможную причину быстрого распространения оспы обезьян

Тот факт, что за последнее время оспу обезьян начали выявлять по всему миру, может свидетельствовать о том, что вирус стал активнее передаваться от человека к человеку. Такое мнение выразил 23 мая иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков.

По его словам, особенность новой вспышки оспы обезьян в том, пути передачи этой инфекции до конца не известны. Иммунолог добавил, что не все зараженные контактировали с людьми, которые могли привезти вирус из Африки.

«Получается, что передача оспы обезьян активизировалась внутри популяции за пределами Африки. Это настораживает, возникает подозрение, что вирус начал лучше распространяться от человека к человеку», — пояснил Крючков в интервью радио Sputnik.

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Крючков добавил, что пока точных данных нет, их необходимо проверять.

По его словам, возможны и дальнейшие вспышки оспы обезьян, а также распространение этого вируса по всему миру.

«По миру сейчас активно распространяется западноафриканский вариант. Его летальность превышает три процента в Африке. Да, в Европе летальность будет существенно ниже, но все равно она возможна. Случаи смерти от оспы обезьян возможны, с этим вирусом надо бороться», — добавил Крючков.

При этом, считает иммунолог, ни о какой новой пандемии речь не идет — для борьбы с этой инфекцией пока что достаточно точечных карантинных мер.

В тот же день вирусолог, академик РАН Виталий Зверев предположил, что оспа обезьян могла распространиться по миру из-за утечки из лаборатории. По его мнению, до России оспа обезьян, скорее всего, не дойдет.

На данный момент в мире зафиксировано более 100 лабораторно подтвержденных случаев оспы обезьян в 19 странах мира, среди которых — Австралия, Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Швеция, США. В России заболевших нет.

При этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Пибоди заявил, что в ВОЗ не считают обязательным проведение срочной массовой вакцинации населения от оспы обезьян. Распространение оспы обезьян, по словам представителя ВОЗ, можно сдержать. Для этого нужно следовать нескольким требованиям, в том числе соблюдать гигиену, часто мыть руки.

От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания. По информации ВОЗ, вакцинация от натуральной оспы в 85% эффективна против заражения оспой обезьян.

21 мая главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн ранее заявил, что вероятность пандемии оспы обезьян в мире стремится к нулю. Всё дело в том, что, передаваясь от человека к человеку, вирус становится менее заразным.