ВОЗ оценила необходимость срочной массовой вакцинации от оспы обезьян

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Пибоди заявил, что в ВОЗ не считают обязательным проведение срочной массовой вакцинации населения от оспы обезьян. Об этом во вторник, 24 мая, сообщило агентство Reuters.

По словам Пибоди, специалисты пришли к выводу, что вспышка заболевания за пределами Африки не потребует срочной прививочной кампании. Между тем, он признал нехватку антивирусных препаратов и вакцин, которые могли бы немедленно использовать для борьбы с вирусом, отмечает телеканал «360».

Распространение оспы обезьян, по словам представителя ВОЗ, можно сдержать. Для этого нужно следовать нескольким требованиям, в том числе соблюдать гигиену, часто мыть руки, пишет REGNUM. Также он назвал необходимым безопасное сексуальное поведение.

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Как сообщает Life.ru, в России уже создали тест на новый патоген, а накопленный опыт борьбы с COVID-19 дает надежду на быстрое появление вакцин.

Как отмечает «Газета.Ru», на данный момент в мире зафиксировано более 100 лабораторно подтвержденных случаев оспы обезьян в 19 странах мира, среди которых — Австралия, Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Швеция, США. В России заболевших нет. Как напоминает Pravda.Ru, в Роспотребнадзоре считают крайне низкой вероятность проникновения заболевания в РФ.

По данным НСН, в США зарегистрированы пять случаев заражения поксвирусами, к которым относится оспа обезьян. Вирус был выявлен в Массачусетсе, Нью-Йорке, Флориде и Юте. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, все зараженные являются мужчинами.

В Великобритании выявили 36 новых случаев заражения человека оспой обезьян. По данным Агентства по здравоохранению (UKHSA), общее число случаев достигло 56, сообщает телеканал «Звезда».

От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания. По информации ВОЗ, вакцинация от натуральной оспы в 85% эффективна против заражения оспой обезьян.

Ранее 24 мая научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова» Виталий Зверев сделал вывод, что распространившаяся по Европе вспышка оспы обезьян будет погашена в ближайшее время и не превратится в эпидемию.

Эксперт добавил, что этот вирус изначально был обнаружен у земляных белок, которые заразили обезьян, а от обезьян затем заразились люди.

Однако, предположил эксперт, утечка вируса могла произойти также из лаборатории.

21 мая главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн ранее заявил, что вероятность пандемии оспы обезьян в мире стремится к нулю. Всё дело в том, что, передаваясь от человека к человеку, вирус становится менее заразным.