Историк раскритиковал идею Рогозина назвать Курилы в честь «Варяга» и «Корейца»

Давать чему-то названия в честь кораблей проигранной войны — не лучшая идея, считает историк Борис Юлин. Об этом он заявил во вторник, 24 мая, в беседе с «Известиями».

Таким образом он прокомментировал предложение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина переименовать острова Курильского архипелага. Так, один из островов он предложил назвать «Варягом», другой — «Корейцем», а третий остров назвать в честь Всеволода Руднева. При этом группу островов Малой Курильской гряды он предложил назвать архипелагом Русских героев моряков-тихоокеанцев. По словам гендиректора «Роскосмоса», подобные названия должны подчеркнуть принадлежность островов Российской Федерации.

«Называть что-то событиями, персонажами, кораблями проигранной войны — не лучшая идея. Название крейсера варяг и так много где зафиксировано. Это война, в которой не было выиграно ни одного сражения ни на суше, ни на море», — подчеркнул Юлин.

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По словам историка, если менять все названия, которые произошли не из русского языка, то тогда возможным представляется переименовать и Сахалин, и Москву.

22 апреля Япония впервые с 2003 года обозначила Южные Курилы как «незаконно оккупированные» Россией территории. Такая формулировка указана в «Синей книге по дипломатии», в которой фиксируются важные вехи внешнеполитической деятельности страны.

Кроме того, в предисловии к книге приводятся слова министра иностранных дел Ёсимасы Хаяси, заявившего, что диалог по мирному договору между Японией и Россией «находится не в той стадии, когда можно говорить о перспективах».

В ответ зампред комитета Совета Федерации по международным делам Джабаров предложил членам японской администрации вспомнить Акт о безоговорочной капитуляции Японии 1945 года в ответ на обозначение Южных Курил как «незаконно оккупированных» Россией территорий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что четыре острова южной части Курил являются неотъемлемой территорией РФ.

21 марта РФ отказалась от переговоров с Японией по мирному договору. В качестве ответной меры на действия Токио российская сторона прекратила безвизовые поездки японцев на Южные Курилы и вышла из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этих территориях. Кроме того, Россия блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.