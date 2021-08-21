Что умеет ТОР: как Курилы могут стать русской Исландией

Правительство России утвердило расширение границ трех территорий опережающего развития (ТОР) в Дальневосточном федеральном округе. Решение касается ТОР «Курилы», «Бурятия», «Приамурская». Эксперты полагают, что расширение границ территорий опережающего развития в совокупности с улучшением инфраструктуры должно привести к росту числа потенциальных инвесторов и к увеличению числа рабочих мест. Подробности — в материале «Известий».

Какие изменения ждут отдаленные ТОРы

Для развития ТОР «Курилы», «Бурятия», «Приамурская» необходимы дополнительные стимулирующие меры со стороны государства. Об этом заявила «Известиям» представитель Агентства стратегических инициатив в Дальневосточном федеральном округе Ольга Курилова.

— Следует отметить необходимость опережающего строительства инженерной и транспортной инфраструктуры. Сейчас инфраструктура запаздывает или субсидируется по факту строительства, — сказала Ольга Курилова. — Также стоит отметить дефицит социальной инфраструктуры. Как вариант: к программе «Дальневосточный квартал», который предусматривает разработку проектов комплексной застройки городов микрорайонами от 50 тыс. кв. м, надо привязать постройку социальных объектов за счет средств федерального бюджета.

Что умеет ТОР Фото: РИА Новости/Данил Годлевский

Как сообщили «Известиям» в правительственной пресс-службе, границы сразу трех территорий опережающего развития (ТОР), расположенных в Дальневосточном федеральном округе, будут расширены за счет включения новых земельных участков. Решение коснется ТОР «Курилы», «Бурятия», «Приамурская» и поможет запустить на этих территориях новые инвестиционные проекты, ожидают в правительстве.

На Северо-Курильских островах к 2026 году, в частности, планируют создать туристический кластер с гостиницами, базами отдыха, фермами, пешеходными маршрутами и необходимой транспортной инфраструктурой. Всё это должно появиться на островах Парамушир, Онекотан, Шумшу, Атласова, Шиашкотан, Расшуа, Харимкотан, Рыпонкича и Янкича. Помимо этого, новым постановлением к 2023 году намечено строительство трехзвездочного отеля в Северо-Курильске. Также через год на Курильских островах должен появиться новый рыбоперерабатывающий завод и строительная база для выполнения сложных строительно-монтажных работ.

За счет расширения территории опережающего развития «Бурятия» в Улан-Удэ должен быть построен многопрофильный клинический госпиталь. Завершиться строительство больницы до конца 2022 года. В будущем при этом центре планируют создать центр медицинской реабилитации.

В ТОР «Приамурская» запланировано строительство современного комплекса глубокой переработки древесины и железобетонного завода. Это позволить сформировать свыше 680 новых рабочих мест и привлечь в регион не менее 400 млн рублей частных инвестиций.

В настоящее время резидентам территорий опережающего развития (ТОР или ТОСЭР) доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны, упрощенный порядок трудоустройства иностранных граждан. О практической пользе режима ТОР «Известиям» рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков на примере конкретного региона.

Что умеет ТОР Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Абсолютно убежден, что благодаря созданию в регионе ТОСЭР (или ТОР) «Мценск» и особой экономической зоны «Орел» регион добился заметных успехов в привлечении инвестиций, — сказал губернатор Клычков. — В регионе уже несколько лет отмечается рост инвестиций в основной капитал. И тут прежде всего результаты обеспечены серьезной работой по обновлению механизмов поддержки субъектов инвестиционной деятельности. Это, в частности, специальный инвестиционный контракт, инвестиционный налоговый вычет, льгота по налогу на имущество.

Как результат, в текущем году, по словам губернатора, Орловская область значительно улучшила свои позиции в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, поднявшись на 15-е место с 56-го.

— Продолжая совершенствовать меры поддержки инвестпартнеров, мы рассчитываем на расширение деятельности уже работающих и появление новых резидентов, — говорит Андрей Клычков. — При реализации этих проектов планируется создать более трех тысяч рабочих мест.

С вопросом, какие существенные результаты уже принес специальный режим ТОР в вышеупомянутых дальневосточных регионах, «Известия» обратились в пресс-службу Минвостокразвития России, в правительство Амурской и Сахалинской области, Республики Бурятия, а также в пресс-службу полномочного представителя президента РФ в ДФО.

Потенциал далеко не исчерпан

Именно намеченное расширение границ ТОР «Курилы», «Бурятия» и «Приамурская» будет способствовать дальнейшему развитию данных территорий, объясняют специалисты. За расширением количества резидентов ТОР и их инвестиционных проектов непременно последует рост количества промышленных и инфраструктурных объектов, что вызовет увеличение объемов внутреннего регионального продукта, рассказали «Известиям» в Национальном институте системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП).

— ТОР «Курилы», «Бурятия» и «Приамурская» доказали свою экономическую состоятельность как инструмент развития территорий: общий объем заявленных их резидентами инвестиций на данный момент составляет около 23 млрд рублей, что доказывает привлекательность данного механизма для инвесторов и целесообразность расширения границ ТОР, — говорят в НИСИПП. — Стоит отметить, что расширение границ ТОР уже показывало положительный результат. В частности, расширение ТОР «Курилы» в 2019 году позволило привлечь в регион более 600 млн рублей дополнительных инвестиций.

Что умеет ТОР Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

По словам экспертов НИСИПП, экономический потенциал вышеназванных территорий огромен и еще далеко не исчерпан. Прежде всего это перспективность рыбной отрасли в части глубокой переработки (на сегодняшний день глубокая рыбопереработка не превышает 15% от общего объема производимой в ДФО рыбы) и туризма.

Очевидно, что указанные территории имеют большой потенциал для экономического развития сразу по нескольким аспектам: экономико-географическому положению, так как граничат с рынком Азиатско-Тихоокеанского региона, наличию больших запасов природных ресурсов. При этом каждая из трех ТОР обладает своими собственными отличительными особенностями, объясняет партнер практики налогов и права группы «Деловой профиль» Александр Силаков. На Курилах возможна реализация инвестпроектов по возобновляемым источникам энергии по примеру Исландии. В Бурятии благодаря соседству с Байкалом открывается большой потенциал для создания новых рекреационных курортов. Ну а возможности Приамурья стимулируют развитие экономических отношений с одним из основных экономических партнеров РФ — Китаем.

— Расширение границ территорий опережающего развития — естественная ситуация. Ведь регулярно появляются потенциальные инвесторы, которые хотят реализовать крупный проект на каком-то другом участке, но использовать при этом льготный режим, — поясняет управляющий партнера компании «Финансовый и организационный консалтинг» Моисей Фурщик. — Например, в 2019–2020 годах были значительно расширены и даже переименованы ТОР «Чукотка» и ТОР «Якутия».

Что же касается территорий опережающего развития «Курилы», «Бурятия» и «Приамурская», то они уже имеют от 5 до 16 резидентов и суммарный объем заявленных инвестиций от 2 до 11 млрд рублей. Поэтому добавление новых участков означает продолжение работы по привлечению инвесторов. И важно, что расширение ТОР происходит не абстрактно, а под конкретные инвестиционные проекты, указывает Моисей Фурщик.

ТОР «Курилы», «Бурятия» и «Приамурская» обладают повышенной инвестиционной привлекательностью для будущих проектов. Ведь компании, реализующие свои проекты, будут полностью освобождены от выплаты налогов на прибыль и на землю (от 3 до 10 лет в зависимости от ТОР). Также будут снижены размеры страховых взносов и предоставлены преференции в каждой ТОР.

Фото: sezlipetsk.ru Управляющий партнер компании «Финансовый и организационный консалтинг» Моисей Фурщик

— ТОР «Курилы», «Бурятия» и «Приамурская» расположены в непосредственной близости к российским региональным центрам и потенциальным странам-экспортерам, — подчеркивает партнер компании «НЭО Центр» Инна Гольфанд. — Благодаря этому компании смогут генерировать дополнительную прибыль за счет низких логистических издержек, что поможет развивать бизнес, а также покупателям продукции, поскольку они не будут вынуждены переплачивать за доставку товара из дальних регионов страны.

На ТОР «Бурятия», например, в перспективе планируется развитие отрасли пищевой промышленности и строительство логистических центров, которые позволят связать российский производителей и потенциальных клиентов из Азии. Кроме того, на ТОР «Приамурская» также планируется строительство логистического центра для улучшения товарооборота с Китаем. На ТОР «Курилы», помимо развития туристической отрасли, планируется создание рыбоперерабатывающего комплекса с большим экспортным потенциалом. И это понятно — ведь соседние Китай и Япония являются крупными импортерами рыбы.

Что еще нужно для развития

— Понятно желание федерального и региональных правительств подстегнуть развитие наиболее отдаленных и депрессивных территорий, но при создании перечисленных трех ТОР всё еще не было предложено внятной стратегии, преимуществ для потенциальных инвесторов, кроме общих для ТОР налоговых льгот, — говорит партнер группы компаний «Альт-Инвест» Андрей Сенов. — Для этих ТОР привлечение резидентов носит характер индивидуальной работы с немногочисленными заинтересованными инвесторами.

Не всегда ТОР удается достигнуть плановых показателей. По мнению партнера практики налогов и права группы «Деловой профиль» Александра Силакова, «причиной является то, что, помимо предоставляемых льгот и преференций, необходимо чтобы сложилась и рыночная конъюнктура, то есть нужно наличие платежеспособного спроса на товары и услуги, производимые в рамках ТОР».

— Если же говорить о столь отдаленных территориях, то основным препятствием для реализации проектов в области туризма является транспортная проблема, а именно стоимость билетов на авиа- и железнодорожные перевозки пассажиров, — говорит Александр Силаков. — Учитывая, что туристический кластер данных регионов будет строиться практически с нуля, то крайне необходимы прямые субсидии на билеты для туристов.

И, конечно, остаются проблемы регуляторного характера, решение которых может способствовать успешной реализации инвестиционных проектов. Главное, считают в бизнес-сообществе, сегодня действуют слишком жесткие требования для применения льгот по налогам. Речь идет прежде всего о налоге на прибыль организаций. Предприниматели считают, что для получения льготной ставки должно соблюдаться требование, согласно которому не менее 90% доходов, учитываемых в составе налоговой базы, в соответствии с гл. 25 НК РФ,должны быть получены исключительно от деятельности в соответствии с соглашением об осуществлении деятельности на ТОР. Специалисты полагают, что это требование достаточно сильно ограничивает круг потенциальных инвесторов.

Что умеет ТОР Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Для обеспечения размещения объектов инфраструктуры территории опережающего развития необходимо бюджетное финансирование, — считает партнер компании «НЭО Центр» Инна Гольфанд. — В связи с дефицитом бюджета возникает нехватка выделяемых бюджетных ресурсов на всех уровнях власти, а также нехватка частных инвестиций, что приводит к трудностям в отношении полного финансирования инвестиционных проектов и тормозит развитие ТОРов. Возникает необходимость в поддержке на государственном уровне частных инвесторов.

Наконец, для реализации новых инвестиционных проектов на территориях опережающего развития необходимо решать проблемы с недостатком квалифицированного персонала в связи с малым заселением регионов, с подведением инфраструктуры к существующим инвестиционным площадкам, а также обновлением устаревших инфраструктурных объектов, резюмируют эксперты.

— Приграничные восточные территории России имеют очень высокий экономический потенциал, но для его реализации необходимо развивать экономические возможности, — убеждена директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Ирина Ильина. — На сегодняшний день «слабыми» сторонами ТОРов пока остаются недостаточная проработанность, что приводит к несогласованности действий между инвесторами и властями, создает проблемы с управлением, прозрачностью и определением источников финансирования.

В настоящий момент на Дальнем Востоке действуют 23 (две из них в моногородах) территории опережающего развития, которыми управляет АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ). ТОРы очень неодинаковы по своему экономическому потенциалу. Есть передовые территории, такие как «Свободный» (порт Владивосток) или ТОР «Большой Камень», которые в силу наличия выхода к Тихому океану и понятной экономической стратегии (развитие проектов, связанных с портовыми мощностями) привлекают большое количество инвестиций. А есть и достаточно отстающие, к которым специалисты относят «Курилы», «Бурятию» и «Приамурскую». Именно их и призвано стимулировать новое постановление правительства.