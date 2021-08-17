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Глава Минвостока спрогнозировал полное освобождение инвесторов на Курилах от налогов

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Цель введения льгот на Курилах — полное освобождение инвесторов на длительный срок от всех налогов, снижение социальных страховых взносов до 7,6% и введение режима свободной таможенной зоны, заявил в интервью «Известиям» заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

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«Курилы могут быть как зоной для создания новых предприятий, в первую очередь, связанных с переработкой водных биоресурсов, так и интереснейшим туристическим направлением. Наша цель — полное освобождение инвесторов на длительный срок от всех налогов, снижение социальных страховых взносов до 7,6% и введение режима свободной таможенной зоны. До 1 сентября эта работа будет завершена», — сказал Алексей Чекунков.

На ВЭФ планируют объявить конкретные параметры, в первую очередь — на какой срок это освобождение от налогов будет реализовано.

«Но могу вам обещать, что это будет более агрессивно, в хорошем смысле слова. Примерно за пять лет льготы преференциального режима Дальнего Востока в сумме привлекли уже 2,5 тыс. компаний», — сообщил министр.

На Курильских островах действует территория опережающего развития, однако она сегодня составляет лишь 31,5 га — площадь менее 0,003% от всех территорий гряды, отметил Алексей Чекунков.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Нигде больше в мире 8 часов лететь за $100 невозможно»

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