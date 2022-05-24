Прокуратура Молдавии не подтвердила данные о задержании Додона

Прокуратура Молдавии в разговоре с «Известиями» не подтвердила информацию о задержании экс-президента страны Игоря Додона.

О том, что бывший лидер республики задержан на 72 часа, ранее 24 мая сообщили СМИ.

В то же время представитель Генпрокуратуры страны Марианна Керпек рассказала об обысках в доме бывшего президента Молдавии.

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Как заявил Влад Батрынча, исполнительный секретарь Соцпартии, почетным председателем которой является Додон, обыски у экс-лидера Молдавии проходят потому, что власти республики борются с оппозицией. Батрынча назвал произошедшее дешевым шоу.

Ранее, 18 мая, представитель Генпрокуратуры заявила, что в отношении Додона возбуждено уголовное дело, экс-лидер республики подозревается в коррупции. Она пояснила, что исполняющий обязанности генпрокурора Думитру Робу распорядился начать уголовное преследование из-за видеозаписей, появившихся в публичном пространстве летом 2020 года.

Видеозапись, о которой говорила представитель Генпрокуратуры, была сделана на скрытую камеру в июне 2019 года. На ней на тот момент лидер Демократической партии олигарх Владимир Плахотнюк обсуждал с Додоном ситуацию в стране после парламентских выборов. Плахотнюк тогда попытался передать бывшему главе Молдавии черный пакет, в котором, предположительно, были деньги. Додон тогда отказался принять взятку.