Реклама
Прямой эфир

Экс-президент Молдавии Додон задержан на 72 часа

0
Фото: РИА Новости/Михай Карауш
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-президент Молдовы Игорь Додон задержан на 72 часа. Об этом сообщает «Sputnik Молдова» во вторник, 24 мая.

Долговая яма: Молдавия оказалась на пороге дефолта
Страна накопила огромные долги и рискует с ними не расплатиться

При этом в прокуратуре Молдавии не подтвердили «РИА Новости» эти сведения.

В то же время представитель Генеральной прокуратуры Молдавии Марианна Керпек подтвердила ТАСС информацию об обыске в доме Додона, политик подозревается в получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка. В обыске задействованы антикоррупционная прокуратура и сотрудники Службы информации и безопасности.

Реклама

Исполнительный секретарь Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Влад Батрынча заявил на брифинге, что за счет борьбы с оппозицией и дешевыми политическими шоу власти Молдавии пытаются отвлечь население от провалов в управлении страной.

Батрынч также отметил, что год назад Партия социалистов предупреждала, что власти не смогут выполнить своих обещаний гражданам, которые столкнулись с растущей бедностью и повышением цен.

«То, что случилось сегодня с нашим коллегой Додоном, — двухкопеечное шоу», — сказал он.

Додон 18 мая сообщал, что получил протокол за ношение георгиевской ленты и штраф на сумму около $470.

25 февраля стало известно, что Молдавия оказалась на пороге дефолта. Додон тогда заявил, что страна набирает всё новые заимствования, чтобы возвращать старые, и в итоге оказалась на пороге дефолта.

Внешний долг Молдавии достиг рекордных показателей — порядка $9 млрд, или 40% ВВП.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022