Экс-президент Молдавии Додон задержан на 72 часа

Экс-президент Молдовы Игорь Додон задержан на 72 часа. Об этом сообщает «Sputnik Молдова» во вторник, 24 мая.

При этом в прокуратуре Молдавии не подтвердили «РИА Новости» эти сведения.

В то же время представитель Генеральной прокуратуры Молдавии Марианна Керпек подтвердила ТАСС информацию об обыске в доме Додона, политик подозревается в получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка. В обыске задействованы антикоррупционная прокуратура и сотрудники Службы информации и безопасности.

Реклама

Исполнительный секретарь Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Влад Батрынча заявил на брифинге, что за счет борьбы с оппозицией и дешевыми политическими шоу власти Молдавии пытаются отвлечь население от провалов в управлении страной.

Батрынч также отметил, что год назад Партия социалистов предупреждала, что власти не смогут выполнить своих обещаний гражданам, которые столкнулись с растущей бедностью и повышением цен.

«То, что случилось сегодня с нашим коллегой Додоном, — двухкопеечное шоу», — сказал он.

Додон 18 мая сообщал, что получил протокол за ношение георгиевской ленты и штраф на сумму около $470.

25 февраля стало известно, что Молдавия оказалась на пороге дефолта. Додон тогда заявил, что страна набирает всё новые заимствования, чтобы возвращать старые, и в итоге оказалась на пороге дефолта.

Внешний долг Молдавии достиг рекордных показателей — порядка $9 млрд, или 40% ВВП.