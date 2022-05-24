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Оппозиционные активисты заблокировали входы в здание МИД Армении

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Фото: REUTERS/Photolure/Vahram Baghdasaryan
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Сторонники оппозиции во вторник, 24 мая, прорвали полицейское оцепление и заблокировали входы в здание МИД Армении. Трансляцию ведет издание Para.tv в YouTube.

Силовики пытались препятствовать прорыву, однако безуспешно. В настоящее время правоохранители закрывают входы в находящееся неподалеку здание министерства юстиции Армении.

Шествие оппозиции началось в Ереване ранее утром. Сначала демонстранты провели короткий митинг в палаточном лагере протестующих на площади Франции, а затем начали движение по направлению к площади Республики.

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23 мая активисты заблокировали движение метро в Ереване. Они потребовали отставки действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

До этого, 20 мая, группа оппозиционных депутатов попыталась войти в зал ереванской гостиницы, где находился премьер. Произошла потасовка с охраной политика. Как сообщил корреспондент «Известий», полиция оцепила гостиницу, протестующие требовали пропустить их на «форум демократии». На площади собралось около 400–500 человек.

Антиправительственные акции, шествия и митинги проводятся в Ереване с 17 апреля. Митингующие выражают несогласие с позицией Пашиняна, озвученной им в парламенте 14 апреля, которая заключается в необходимости «опустить планку в вопросе статуса Карабаха» и подписать соглашение о мире с Азербайджаном.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Регион, в котором живут в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. В том числе документ предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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