Сторонники армянской оппозиции заблокировали движение метро в Ереване

Движение метро в Ереване в понедельник, 23 мая, заблокировали сторонники оппозиции. Они требуют отставки действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Трансляцию ведет издание Para.tv на видеохостинге YouTube.

Протестующие являются активистами из оппозиционного движения «Сопротивление». Они заблокировали станцию метро «Молодежное»: скандируют антиправительственные лозунги, поют патриотические песни и не разрешают дверям поезда закрываться. Также возобновились автопробеги.

В пятницу, 20 мая, группа оппозиционных депутатов попыталась войти в зал ереванской гостиницы, где находился Никол Пашинян. Произошла потасовка с охраной политика. Как сообщил корреспондент «Известий», полиция оцепила гостиницу, протестующие требовали пропустить их на «форум демократии». На площади собралось около 400–500 человек.

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Ранее, 17 мая, сообщалось, что полиция задержала десятки протестующих, которые перекрыли улицы в Ереване с требованием отставки Пашиняна.

11 мая участники очередного шествия оппозиции в столице республики заблокировали все входы здания мэрии. Полиция оттеснила демонстрантов, чтобы они не вошли в здание.

Антиправительственные акции, шествия и митинги проводятся в Ереване с 17 апреля. Митингующие выражают несогласие с позицией Пашиняна, оговоренной им в парламенте 14 апреля, которая заключается в необходимости «опустить планку в вопросе статуса Карабаха» и подписать соглашение о мире с Азербайджаном.