Оппозиционные депутаты подрались с охраной Пашиняна в Ереване

В Ереване группа оппозиционных депутатов попыталась войти в зал гостиницы, где находится премьер-министр Армении Никол Пашинян. Произошла потасовка с его охраной. Трансляцию ведут местные порталы.

В гостинице в центре города должен пройти форум по вопросам демократии.

Как сообщил корреспондент «Известий», полиция оцепила гостиницу, протестующие требовали пропустить их на «форум демократии». На площади собралось около 400-500 человек.

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Собравшиеся скандировали лозунги.

Через некоторое время депутаты парламента страны из фракций «Армения» вошли в гостиницу, но в скором времени вернулись. В зал их не пустили. Акцию объявили оконченной.

Ранее, 17 мая, сообщалось, что полиция задержала десятки протестующих, которые перекрыли улицы в Ереване с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

11 мая участники очередного шествия оппозиции в Ереване заблокировали все входы здания мэрии. Полиция оттеснила демонстрантов, чтобы они не вошли в здание.

Антиправительственные акции, шествия и митинги проводятся в Ереване с 17 апреля. Митингующие выражают несогласие с позицией Пашиняна, оговоренной им в парламенте 14 апреля, которая заключается в необходимости «опустить планку в вопросе статуса Карабаха» и подписать соглашение о мире с Азербайджаном.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.