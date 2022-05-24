Президент Украины Владимир Зеленский заявил 23 мая, что у Киева есть план Б на случай его гибели.

«Согласно нашему законодательству, есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены — я, премьер-министр и глава парламента», — сказал Зеленский во время выступления по видеосвязи в Давосе.

По его словам, власти Киева готовы к процессу передачи власти в руки иного руководителя в случае смерти другого.

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«Мы разделили кабмин на две части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов», — отметил политик.

В марте в офисе Зеленского заявили о более 10 попытках ликвидировать президента. Советник главы ведомства Михаил Подоляк уточнил, что выводы в офисе президента сделали на основании того, что к ним постоянно поступают сообщения о пытающихся проникнуть в правительственный квартал Киева диверсионно-разведывательных группах (ДРГ).

21 мая французская Le Figaro опубликовала материал о ситуации вокруг Украины и спецоперации РФ по защите Донбасса, в комментариях к которому читатели отметили несколько путей для Зеленского. Одни предлагали уйти в отставку, другие — ссылку в Сибирь, третьи — сразу четыре варианта ухода из политики. Комментаторы назвали украинского президента «проблемой», поэтому ждать от него «решения проблемы бессмысленно».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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