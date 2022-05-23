Французы назвали четыре сценария завершения карьеры Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 21 мая о «дипломатическом» пути разрешения конфликта, но добавил, что Россия этого не хочет, пишет французская Le Figaro. Однако читатели издания раскритиковали заявления украинского лидера и посчитали, что ему впору выбирать один из вероятных финалов политической карьеры.

«Есть вещи, которых мы не сможем достичь только за столом переговоров. Мы хотим, чтобы всё стало прежним, чего Россия не хочет. Это будут боевые действия, но они окончательно закончатся дипломатией», — приводит газета слова Зеленского.

В комментариях к заметке о ситуации вокруг Украины и спецоперации РФ по защите Донбасса читатели развернули дискуссию относительно политического будущего украинского лидера. Одни предлагали уйти в отставку, другие — ссылку в Сибирь, третьи — сразу четыре варианта ухода из политики.

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«А завтра он [Зеленский] скажет что-нибудь еще… Если говорить слишком много разного, вам перестанут верить», — заметил читатель с ником tagarun.

«Если что и положит конец конфликту, так это ссылка Зеленского в Восточно-Сибирскую тюрьму», — оставил заметку анонимный пользователь.

«Немало же прошло времени с тех пор, как русские поняли, что решения проблемы от Зеленского ждать бессмысленно, поскольку Зеленский сам является проблемой. <…> У Зеленского есть только две возможные судьбы — тюрьма пожизненно и физическое устранение. Это говорю не я, а все (100%) украинцы и русские, с которыми мне удалось обсудить конфликт. И я им доверяю», — написал Avidoron.

«В дебатах между Россией и США Зеленскому непросто быть услышанным — последние миллиарды долларов диктуют ему свою волю», — добавил Michel Bouchrdy.

Один из читателей пошел еще дальше и предложил Зеленскому, не желающему оставить пост добровольно, сразу четыре варианта завершения карьеры по примеру некоторых предшественников с возможностью выбрать, чей путь он готов повторить: Саддама Хусейна (плен и казнь после суда), Николае Чаушеску (арест и казнь без суда), бен Ладена (ликвидация) или Гитлера (самоубийство).

«Этот парень говорит постоянно то одно, то другое: то он хочет войны, на следующий день он говорит о переговорах! Это можно было бы объяснить тем, что он заложник между своими националистами-сторонниками и американцами. Старик Байден, которому наплевать на будущее планеты, находит еще $40 млрд, чтобы подлить масла в эту войну, вместо того чтобы помогать гражданам своей страны», — подчеркнул читатель с ником Mayec.

Общий характер комментариев к статье сводится к недоумению и негодованию от слишком неопределенной позиции Владимира Зеленского по ситуации, а также расплывчатых формулировок о том, чего же все-таки хочет Украина.

«Господин Зеленский хочет, чтобы ситуация снова стала «прежней». Можем ли мы узнать, на какую дату он указывает конкретно? Если речь идет о возвращении к ситуации, созданной договорами 1997 года между Россией и Украиной и между Россией и НАТО, я полностью соглашусь при условии, что эти договоры больше не будут нарушаться во имя «демократии», — пишет Tiesse Di Hoye.

16 мая бывший военный, волонтер Адриан Боке, ранее посетивший Украину с гуманитарной миссией, в эфире Sud Radio потребовал от властей Франции объяснить поставку оружия радикальной украинской националистической группировке «Азов» (в отношении националистской группировки в РФ возбуждено несколько уголовных дел).

По его словам, с помощью западного оружия, которое направлялось Вооруженным силам Украины, боевики «Азова» легитимизируют свое положение в официальных украинских структурах.

17 мая в Елисейском дворце сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с президентом Зеленским пообещал нарастить поставки вооружений в ближайшие дни.

22 апреля Эммануэль Макрон заявил о предоставлении Украине артиллерийских установок Caesar. Он подчеркнул, что Франция продолжит поставки вооружений Украине и в будущем.

22 марта российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что накачивание киевского режима западным оружием и забрасывание иностранных наемников на Украину — это безответственные и крайне опасные действия.

Страны Запада начали активнее вооружать и оказывать финансовую помощь Украине на фоне проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Она преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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