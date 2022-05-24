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Байден включил Колумбию в число основных союзников США вне НАТО

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Джо Байден наделил Колумбию статусом одного из основных союзников Вашингтона вне блока НАТО. Документ 23 мая распространил Белый дом.

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«Полномочиями, предоставленными мне как президенту конституцией и законами США... настоящим назначаю Колумбию в качестве одного из основных союзников США, не входящего в НАТО», — сказано в указе, который американский лидер направил госсекретарю Энтони Блинкену.

Соответствующий статус позволяет стране-союзнику Соединенных Штатов принимать участие в совместных инициативах против терроризма, а также в оборонных проектах, кроме того, получать финансирование с американской стороны для ряда оборонных задач.

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В настоящее время такой статус распространяется почти на 20 стран, которые разделяют стратегические интересы Белого дома. Последней страной, наделенной статусом основного союзника США вне НАТО, стал Катар, получивший его в марте.

Ранее в этот день глава минобороны южноамериканской страны Диего Молано заявил, что одиннадцать служащих Вооруженных сил Колумбии отправятся в Европу, чтобы обучить украинских саперов. Колумбийских военных примет у себя одна из стран-соседей Украины, входящая в состав НАТО, уточнил он.

20 мая российский сенатор Алексей Пушков заявил, что сейчас на Западе чаще стали звучать призывы к урегулированию ситуации на Украине через предоставление ей нейтрального статуса вне НАТО. По его словам, страны Запада будут вынуждены подчиниться новой реальности на Украине, а не вчерашнему дню.

Ранее,13 апреля, стало известно, что президент Колумбии Иван Дуке выразил готовность страны импортировать энергоресурсы в западные страны в связи со сбоями поставок, вызванными антироссийскими санкциями.

До этого, 31 января, на сайте Белого дома было опубликовано письмо Байдена спикерам и председателям сената, в котором американский лидер уведомил о планах включить Катар с число стран основных союзников США вне НАТО.

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