Байден включил Колумбию в число основных союзников США вне НАТО

Президент США Джо Байден наделил Колумбию статусом одного из основных союзников Вашингтона вне блока НАТО. Документ 23 мая распространил Белый дом.

«Полномочиями, предоставленными мне как президенту конституцией и законами США... настоящим назначаю Колумбию в качестве одного из основных союзников США, не входящего в НАТО», — сказано в указе, который американский лидер направил госсекретарю Энтони Блинкену.

Соответствующий статус позволяет стране-союзнику Соединенных Штатов принимать участие в совместных инициативах против терроризма, а также в оборонных проектах, кроме того, получать финансирование с американской стороны для ряда оборонных задач.

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В настоящее время такой статус распространяется почти на 20 стран, которые разделяют стратегические интересы Белого дома. Последней страной, наделенной статусом основного союзника США вне НАТО, стал Катар, получивший его в марте.

Ранее в этот день глава минобороны южноамериканской страны Диего Молано заявил, что одиннадцать служащих Вооруженных сил Колумбии отправятся в Европу, чтобы обучить украинских саперов. Колумбийских военных примет у себя одна из стран-соседей Украины, входящая в состав НАТО, уточнил он.

20 мая российский сенатор Алексей Пушков заявил, что сейчас на Западе чаще стали звучать призывы к урегулированию ситуации на Украине через предоставление ей нейтрального статуса вне НАТО. По его словам, страны Запада будут вынуждены подчиниться новой реальности на Украине, а не вчерашнему дню.

Ранее,13 апреля, стало известно, что президент Колумбии Иван Дуке выразил готовность страны импортировать энергоресурсы в западные страны в связи со сбоями поставок, вызванными антироссийскими санкциями.

До этого, 31 января, на сайте Белого дома было опубликовано письмо Байдена спикерам и председателям сената, в котором американский лидер уведомил о планах включить Катар с число стран основных союзников США вне НАТО.